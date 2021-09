Ceiba - El Municipio de Ceiba recibió una herencia: una enorme casona dividida en ocho apartamentos localizada en una de las entradas al casco urbano. Y el alcalde Samuel Rivera Báez busca convertir la edificación en un lugar donde puedan pernoctar los residentes en las islas municipio que queden varados y que sirva, además, de refugio de emergencia en casos de violencia de género.

El propio ejecutivo municipal se muestra extrañado por el suceso. “Eso es algo que casi nunca pasa”, dijo Rivera Báez. No entró en las motivaciones del ciudadano José Luis Tavarez Elías para donar la propiedad. Solo mencionó que el hombre murió recientemente y que quería que el pueblo se beneficiara de la propiedad. No informó sobre su pasado.

Hace apenas unas semanas que el ayuntamiento tomó posesión de la propiedad. El alcalde indicó que están gestionando un donativo legislativo de $50,000 para habilitar el inmueble, de modo que pueda servir las necesidades de los viajeros. Sostuvo que, como su municipio ahora es la puerta de entrada de los culebrenses y viequenses a la llamada isla grande, deben tener instalaciones que sirvan también sus necesidades, y esta sería una de ellas.

“Esto es algo que me toca la fibra. La casa, la queremos usar para los hermanos viequenses y culebrenses que se quedan varados o que, por alguna condición médica, como que estuvieron recibiendo diálisis o quimioterapia, no se les haga tan fácil dar el viaje”, dijo Rivera Báez, tras precisar que no cobrarán por las estadías.

La expectativa es que el proyecto reciba asignaciones recurrentes de fondos estatales y federales. El ayuntamiento también promueve la idea de que se cobre 50 centavos en la tarifa de los turistas a las islas municipio para financiar esta y otras iniciativas que beneficien a los culebrenses y viequenses.

En cuanto al uso como hospedaje de emergencia, el alcalde informó que actualmente usan hospederías de la zona para esos propósitos. Sostuvo que destacará personal de la Policía Municipal y trabajadores sociales para que estén con las víctimas de violencia cuando necesiten este tipo de refugio. La idea es que las estadías sean de un día, en lo que se gestiona el arresto del agresor y se busca una solución permanente para la víctima, ya sea a través de un albergue especializado, algún familiar o cualquier otro arreglo que sea conveniente para la parte perjudicada en el caso.

“Lo que queremos es que (la casa) se use para cubrir esas necesidades que tiene la gente, del pueblo”, sostuvo el ejecutivo municipal.