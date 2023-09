“ResiCampus cerrada. ¿Hasta cuándo?”, permanece escrito con pintura en aerosol en una de las paredes del complejo ResiCampus, uno de los dos principales centros de vivienda para estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que fue cerrado en 2020.

A tres años de la clausura, la carencia de espacios residenciales a precios asequibles para el estudiantado de Río Piedras ha empeorado como resultado de la baja en el inventario de unidades para alquiler debido a la proliferación de los alojamientos a corto plazo, el desplazamiento y los cambios en el mercado de bienes raíces.

“Hay necesidad de vivienda en toda el área, y eso hay que atenderlo. Es prioridad para la rectora (del Recinto de Río Piedras, Ángelica ‘Angie’ Varela)”, señaló Mayra Jiménez Montano, ayudante especial de la rectora en Asuntos de Planificación Física e Infraestructura.

ResiCampus, diseñado por el arquitecto alemán Henry Klumb y construido en 1956 a un costo de $1.17 millones, fue cerrado el 1 de junio de 2020, dejando desprovistos de vivienda a cientos de estudiantes del primer centro docente del país.

PUBLICIDAD

Se estima que la rehabilitación de ResiCampus costará cerca de $20 millones.

Dos años antes, los universitarios allí habían atravesado un proceso similar con la clausura de Torre Norte, un complejo a las afueras del recinto riopedrense que contaba con 437 camas.

Jiménez Montalvo confirmó que la rehabilitación de ResiCampus -estimada en $20 millones- comienza este mes. “Hay unos elementos que son significativos y que son distintivos de la obra y, por ende, se procurará su preservación”, señaló la exdecana de la Escuela de Arquitectura del recinto riopedrense.

El proyecto abarca los trabajos de mitigación de asbesto y plomo, así como el reemplazo del sistema de impermeabilización de techos, de la infraestructura eléctrica y mecánica, de puertas y ventanas y la instalación de rociadores automáticos para la protección contra incendios, entre otras labores.

Las obras -cuyo tiempo estimado es de 22 meses- son financiadas por una combinación de fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y la propia institución universitaria.

¿Y Torre Norte?

Contrario a ResiCampus, la reconstrucción de Torre Norte aún está en la fase de diseño. Jiménez Montano explicó que se trata de un proyecto más “complejo”, ya que el edificio tiene unas particularidades, como el hecho de que los sistemas mecánicos -que se inundaron tras el paso del huracán María, en 2017- están en el sótano.

“El diseño de Torre Norte implicó conocer el perfil, la necesidad de los estudiantes, llevar ese edificio a que cumpla con los códigos actuales de edificación, y eso toma tiempo”, manifestó Jiménez Montano, quien reconoció que resulta “incierto” cuándo comenzará el proyecto.

PUBLICIDAD

Al respecto, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, explicó -por separado- que, según el más reciente informe de progreso presentado por la UPR, el diseño de Torre Norte está completado en un 99%.

La reconstrucción de Torre Norte (en la imagen de archivo) aún está en la fase de diseño. El edificio tiene unas particularidades, como el hecho de que los sistemas mecánicos -los cuales resultaron inundados tras el paso del huracán María en 2017- están en el sótano.

Laboy detalló que FEMA le ha obligado a la UPR cerca de $800 millones para trabajar los proyectos en agenda en los 11 recintos del sistema. Específicamente, para el proyecto de ResiCampus, la agencia federal obligó $18 millones y la COR3 desembolsó $3.7 millones en adelanto.

“Todos los proyectos de reconstrucción son importantes porque cada uno tiene su valor e importancia para la comunidad que representa, pero, para mí, es muy especial impulsar los proyectos de la UPR”, aseguró Laboy, egresado del Recinto Universitario de Mayagüez.

Proyectan baja en espacios disponibles

Aunque ambas estructuras se mantendrán como residencias estudiantiles, los planes incluyen la reducción en el número de camas disponibles de 803 a 542, entre ambos proyectos. Esta baja, explicó Jiménez Montano, responde a nuevas exigencias de los universitarios.

“Se hace una redistribución de las unidades para que haya más privacidad para los estudiantes y, entonces, implica un sacrifico en la cantidad de camas”, explicó, tras lo cual sostuvo que, al momento de su cierre, ninguno de los proyectos estaba a capacidad porque muchos jóvenes optaban por unidades aledañas al recinto que les proveían mayor privacidad.

La cantidad de camas en ResiCampus disminuirá de 366 a 238. En el caso de Torre Norte, baja de 437 a 304.

PUBLICIDAD

Jiménez Montano no pudo precisar si ha aumentado la demanda de hospedajes entre el estudiantado, pues, a pesar de que es un asunto que se aborda al someter la solicitud de ingreso, ofrecer los datos no es obligatorio. Aseguró, no obstante, que la matrícula del Recinto de Río Piedras es mayormente del área metropolitana.

Para el período de agosto a diciembre de 2022, un total de 2,551 alumnos, en Río Piedras, se hospedaba cerca de la universidad, según datos basados en la cantidad de jóvenes que completaron la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, en inglés). Otros 3,181 no dependían de alojamiento.

El recinto de Mayagüez, entonces, sobrepasaba por mucho el número de estudiantes hospedados, con 5,041 de 6,041 solicitudes de FAFSA recibidas. A ambos campus, les seguían los recintos de Arecibo y Aguadilla, con 1,348 y 1,293 estudiantes hospedados, respectivamente.

Fermín Fontanes Gómez confirmó que un proyecto de residencias en el RUM -estimado en $70 millones- “fue cancelado como resultado de la pandemia del COVID-19″. (Luis Alcalá Del Olmo)

En 2018, se propuso la construcción de un “proyecto de vida estudiantil” en el recinto de Mayagüez, pero el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianza Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, confirmó que el proyecto -estimado en $70 millones- “fue cancelado como resultado de la pandemia del COVID-19″.

“Luego de una extensa evaluación por la AAPP, se determinó que no era el momento idóneo desde el punto de vista económico para llevar a cabo el mismo. Particularmente, porque se trató de un proyecto que se vio impactado por la pandemia y por la incertidumbre y los cambios que esto trajo en la operación de las instituciones universitarias y en la experiencia de vida estudiantil y académica”, declaró Fontanés en expresiones escritas.

PUBLICIDAD

La propuesta incluía el desarrollo de viviendas, un centro estudiantil y estacionamientos.

Carentes de opciones

Desde el cierre de Torre Norte y ResiCampus, el proyecto Plaza Universitaria es básicamente el único complejo de viviendas disponible para los estudiantes de la UPR en Río Piedras. La estructura tiene capacidad para un máximo de 594 estudiantes y el costo por unidad ronda entre los $255 y $570 mensuales, según la página oficial del proyecto administrado por la corporación University of Puerto Rico Parking System, Inc.

Aunque los precios de los apartamentos en Plaza Universitaria se podrían considerar “accesibles” para algunos, la estructura enfrenta problemas de humedad y en su sistema eléctrico, acotó Cynthia Rivera Sánchez, presidenta del Consejo General de Estudiantes de la UPR de Río Piedras.

“No es lo más saludable para el estudiantado”, opinó la joven, que vive en uno de los tres edificios del complejo.

La estudiante de Matemáticas indicó que, continuamente, compañeros se acercan al Consejo en busca de un listado de “viviendas accesibles”, el cual, agregó, no existe. “Están tan y tan caras (las residencias), que el estudiante no las puede costear. Es decidir entre hospedarse, pagar la matrícula o pagar la comida. El costo de matrícula cada vez está en aumento, y la beca no da”, advirtió.

“Tenemos estudiantes que se han convertido, no en estudiantes que trabajan, sino en trabajadores que estudian”, aseveró.

De forma similar, se expresó Deyaneira Medina, estudiante de Drama: “He tenido compañeros que tienen que tomar dos o tres clases por semestre porque necesitan trabajar, necesitan costear lo suyo, y eso te atrasa un poco y ahí viene la desesperanza. ¿Realmente, voy a poder terminar? ¿Hay posibilidad? ¿Voy a tardarme cinco años más? Por eso, lamentablemente, muchas personas se están saliendo de la universidad”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Plaza Universitaria es básicamente el único complejo de viviendas disponible para los estudiantes de la UPR.

Medina es una de 16 estudiantes que participan en el programa “Duerme Tranquilo”, una iniciativa impulsada, desde 2021, por la pastora Belkis Moya, a través de la organización “Casa, Amor, Fe y Esperanza”, que ofrece a universitarios un techo seguro a bajo costo. “Hemos tratado que ese estudiante pueda descansar”, consideró Moya, quien tiene planes de expansión.

Por su parte, Miguel Marín Fuster, secretario ejecutivo del Consejo General de Estudiantes, contó que muchos alumnos han enfrentado, igualmente, el desplazamiento, al toparse con que su arrendador les aumenta la renta “de la noche a la mañana”.

“No es tan solo que tengamos viviendas accesibles, como Torre Norte y ResiCampus, también es que se están desplazando a aquellos estudiantes que ya consiguieron residencias aquí”, destacó Marín Fuster.

Los jóvenes afrontan también los “estragos de la movilización”, ante la ausencia de un sistema de transporte colectivo, y la eliminación de los comedores sociales, como resultado de la pandemia.

La inauguración de ResiCampus y Torre Norte devolvería al Recinto de Río Piedras, según Rivera Sánchez, “esa vida universitaria que tanto anhelamos ver, que desapareció con la pandemia, a la vez que desaparecieron esas residencias estudiantiles”.