La respuesta de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés), tras el paso del huracán María por Puerto Rico, fue descrita ayer en repetidas ocasiones como discriminatoria y deficiente, porque puso escollos al desembolso de ayudas para los damnificados y estableció muchos de sus procesos en inglés.

Al menos, ese fue el consenso de los deponentes que comparecieron a una vista de la Comisión de Derecho Civiles de Estados Unidos, que se celebró en un anfiteatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey.

En declaraciones escritas, FEMA dijo que, a pesar de que nunca habían coordinado una misión de distribución de suministro tras un evento de la magnitud del huracán María, se esforzaron en “garantizar un trato equitativo a los sobrevivientes de la isla”.

Entre las ponentes en la vista, figuraron la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto y la directora de operaciones de Hispanic Federation en Puerto Rico, Charlotte Gossett Navarro, quienes resaltaron que la mayoría de los procesos de FEMA se tenían que hacer en inglés, aunque muchas personas en Puerto Rico no dominan ese idioma.

Además, Gossett Navarro y Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia (FFAJ), hicieron hincapié en que, en el caso de la respuesta del huracán María, FEMA exigió que las personas afectadas presentaran los títulos de propiedad, a pesar de que la ley orgánica de FEMA o Ley Stafford no lo exige.

El comisionado Debo Adegbile le dio particular atención, luego que se explicara que FEMA no comunicó las vías alternas para mostrar los derechos de propiedad que no fuera el título oficial.

Otros miembros de la Comisión también expresaron preocupación con la respuesta de la agencia federal en la isla.

“Cuando vi lo que estaba pasando en Puerto Rico, cuando vi lo que no estaba pasando, no me pareció como algo bueno; no me pareció como algo justo”, dijo Michael Yaki, integrante del organismo, luego de comparar la respuesta de FEMA en Puerto Rico con otros desastres naturales que él había presenciado.

Más allá de los problemas con las ayudas individuales, tanto el secretario de Estado, Omar Marrero, como el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marxuach, argumentaron que al gobierno de Puerto Rico se le establecieron requisitos que no tenían otras jurisdicciones.

“FEMA usó a Puerto Rico como un laboratorio”, aseveró Marrero, al exponer que las capas de burocracia que se añadieron atrasaron la asignación y desembolso de fondos.

Una de estas capas burocráticas que criticó el secretario de Estado fue la creación de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Residencia (COR3 en inglés). En el caso de COR3, también habló de los obstáculos que puso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) durante el proceso de recuperación.

Marrero también mencionó a la JSF, al discutir la capacidad de Puerto Rico para enfrentar un desastre, y planteó que, desde la imposición del organismo, “Puerto Rico no ha tenido control de sus finanzas” por lo que no tenía fondos de reserva para emergencia, un factor que FEMA no tomó en cuenta.

Por una línea similar, Gossett Navarro dijo que FEMA tiene una expectativa de que, tanto a nivel de las jurisdicciones como a nivel individual, hay una alta capacidad de preparación para los desastres. Pero Gossett Navarro argumentó que, si bien eso pudiera ser una expectativa aceptable para los estados, la crisis económica y los bajos salarios reducen la capacidad de preparación de los puertorriqueños.

La combinación de estas complicaciones llevó a que, luego del huracán María se dieran más muertes que en otros huracanes, como el paso del huracán Harvey en Texas, argumentó la exalcaldesa de San Juan. En el tema de las muertes, Torres Rivera indicó que una de las personas que estaban ayudando se suicidó, luego que FEMA le denegara la ayuda. “Cuando FEMA deniega asistencia, afecta las personas, pero también mata a personas”, sentenció la directora ejecutiva de FFAJ.

Mientras, Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, indicó que los obstáculos burocráticos, como exigir que las víctimas muestren títulos de propiedad, también se están dando con los fondos de recuperación que administra el Departamento de Vivienda federal.

FEMA, entretanto, dijo que, a raíz de la experiencia con el huracán María, hicieron cambios en las políticas para brindar ayuda individual. “FEMA ahora acepta formas adicionales de documentación para verificar los requisitos prueba de uso y titularidad, lo que mejorará el acceso a la asistencia por desastre para las comunidades con escasez de recursos. Este es solo un ejemplo de cómo FEMA pone en práctica las recomendaciones para seguir brindando asistencia de forma eficaz”.