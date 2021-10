Desde finales del mes de mayo hasta principios de octubre, un 29% de los viajeros residentes de Puerto Rico no presentó una evidencia de vacunación a su arribo a Puerto Rico. Esa cifra se eleva a 45% en el renglón de los viajeros que son visitantes o que no residen en el archipiélago, se desprende del informe más reciente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Aeropuertos y Puertos COVID-19 (SVEAP-COVID19) del Departamento de Salud.

Según el informe publicado el 5 de octubre, la gran mayoría de los viajeros que no ha presentado la evidencia de vacunación, ha cumplido con la alternativa de presentar un resultado negativo de una prueba de COVID-19 de no más de 72 horas de realizada, o no más de 48 después de su llegada. De acuerdo con Salud, el 15% de los viajeros residentes ha presentado una prueba de COVID-19 antes de su llegada, mientras un 13% lo ha hecho en un periodo de 48 horas después. En la misma dirección, un 34% de los viajeros no residentes ha presentado una prueba de SARS-CoV-2 antes de su arribo, y un 7% después.

Asimismo, hay un 1% y 2% de los viajeros residentes y no residentes, respectivamente, que Salud califica como exentos o con historial de COVID-19. Al sumar las cifras, hay un 2% de los viajeros no residentes que no ha cumplido con ninguna de las opciones. Desde el 25 de mayo, está en vigor la orden administrativa 503 de Salud, que impone multas de $300 a los viajeros incumplan con presentar una prueba de COVID-19 si no están vacunados.

“La mayoría de la gente cumple”, manifestó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. “Si lo comparamos con otros aeropuertos de Estados Unidos donde no hay nada, literalmente, hay unos avisos de COVID, pero nada de restricciones, creo que (en Puerto Rico) se ha hecho bastante bien”.

Desde julio de 2020, Salud monitorea a los viajeros a través del sistema automatizado de la plataforma digital SARA Alert (Situational Awareness and Response Assistant, en inglés). A partir de esa fecha, según el informe más reciente, el SVEAP-COVID19 ha monitoreado 4,087,664, con un resultado de 6,310 positivos identificados. Del informe se desprende que no se ha monitoreado al 100% de los viajeros. Por ejemplo, en agosto se monitoreó el 92% de los viajeros y en septiembre el 94%. El informe también precisa que, de un total de 24,595 pasajeros en cruceros, se han identificado tres casos positivos a COVID-19, así como 12 positivos de un total de 13,773 tripulantes.

“Los casos identificados en el crucero fueron aislados inmediatamente y no se bajaron en Puerto Rico”, indicó Salud en el informe. La epidemióloga Miriam Ramos, directora del SVEAP-COVID19, no respondió ayer a una petición de entrevista con el propósito de actualizar los datos que no incluye en su informe, en momentos en que pudiera haber un aumento de viajeros llegando a Puerto Rico a partir de noviembre.

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que retirará restricciones de viaje a partir del 8 de noviembre a los ciudadanos extranjeros que estén completamente vacunados y que arriben al país y a sus territorios. En Puerto Rico, por orden administrativa del secretario de Salud, Carlos Mellado, todo viajero a su arribo debe presentar evidencia de serie de vacunación de COVID-19 completada, o una prueba negativa de SARS-CoV-2 de no más de 72 horas de realizada.

El informe precisa que SVEAP-COVID19 es el responsable de la planificación, seguimiento y evaluación de prácticas salubristas en los aeropuertos y puertos en respuesta a la Orden Ejecutiva 2021-037, según enmendada. Pero todavía no están claras las implicaciones que tendrán para el Sistema de Vigilancia las flexibilizaciones del gobierno federal en cuanto a los viajeros internacionales procedentes de 33 países que actualmente tienen su entrada a Estados Unidos suspendida o limitada.

Lisdián Acevedo, portavoz de Salud, indicó mediante comunicación escrita el viernes que “estamos a la espera de que el gobierno federal haga público el contenido de la orden que será aplicable a Puerto Rico”. Actualmente, Salud requiere a los viajeros internacionales que lleguen a Puerto Rico, presentar una prueba negativa de COVID-19, independientemente de su estatus de vacunación. Con la flexibilización federal a los viajeros de los países con restricciones, “si están vacunados, no tienen que presentar prueba (negativa de COVID-19), si no están vacunado, tienen que presentar prueba”, indicó el doctor Ramos.

Una diferencia importante, precisó, es que con la flexibilización federal los viajeros procedentes de destinos internacionales podrán presentar evidencia de serie completada de cualquier de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta la fecha. A septiembre del 2021, la OMS ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm y la vacuna de Sinovac.

Puerto Rico ha recibido 5,216,028 viajeros desde julio de 2020 hasta inicios de octubre de este año, indica el informe más reciente del SVEAP-COVID19. El documento, sin embargo, no desglosa detalles como la cantidad de viajeros mensuales que ha llegado al archipiélago con evidencia de vacuna o prueba negativa de COVID-19, o cuántos casos positivos han sido identificados por mes. La ausencia de esos datos ocurre incluso con los meses de agosto y septiembre de 2021, justo durante el repunte de casos provocado por la variante delta de COVID-19.