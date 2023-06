La entidad sin fines de lucro Solar Responders entregó hoy, miércoles, cinco unidades de respuesta solar móviles al Negociado del Cuerpo de Bomberos, las cuales servirán como fuente alternativa de energía para varias estaciones durante emergencias.

Desde fuera, los remolques blancos y metálicos se parecen a cualquier otro camión que irá por la calle, pero en su interior guardan dos baterías Tesla, un inversor fotovoltaico y 32 paneles solares.

Cada unidad es capaz de producir 10.4 kilovatios-hora (kWh) de energía solar y cuenta con 27 kWh de almacenamiento en baterías, o lo suficiente para electrificar una estación de bomberos por un promedio de 24 horas. Tardan tres horas en recargarse.

Según el comisionado de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, el hecho de que las unidades lleguen al comienzo de la temporada de huracanes no es casualidad.

PUBLICIDAD

“Todos sabemos que, para (el huracán) María (en 2017), era muy difícil llevar combustible a estos generadores eléctricos, no había paso. Fue un reto. Lo que estamos tratando de hacer es que esto no vuelva a suceder”, dijo Colón Tirado.

Las unidades se pueden transportar a cualquier lugar de Puerto Rico que necesite energía durante una emergencia. Empiezan a funcionar a partir de una hora de su llegada a la escena, sea una estación o un espacio comunitario.

“Estas placas solares serían un plan alterno para nosotros para lograr la continuidad, que es la misión que nos corresponde para poder responder a emergencias”, dijo, por su parte, Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública. “Nos ayuda a que nuestra respuesta al país sea más rápida”, añadió Concepción Tirado.

De las 96 estaciones de bomberos en la isla, 19 cuentan con placas solares permanentes y, desde hoy, cinco tienen unidades móviles. La meta del fundador y principal oficial ejecutivo de Solar Responders, Hunter Johansson, es proporcionar energía solar a todas las 96 estaciones en cuatro años.

Lograrlo no será fácil, reconoció, pues cada unidad móvil cuesta alrededor de $150,000. Tesla proporcionó los cinco sistemas solares para las unidades, mientras que donantes particulares financiaron los remolques que las guardan.

Para poder seguir con su misión, “lo que más nos hace falta actualmente son los fondos”, dijo Johansson, quien también señaló que la organización está explorando otras fuentes de financiación.

Aun así, Johansson es optimista. “Esto es una iniciativa de largo plazo”, aseguró. “Solar Responders, yo mismo, no hemos terminado. Estamos comprometidos con esta colaboración”.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.