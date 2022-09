Errores en la prescripción, despacho y administración de medicamentos afectan diariamente a miles de personas, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial. Se estima que anualmente en Estados Unidos ocurren de 7,000 a 9,000 muertes por eventos prevenibles debido al mal uso de medicamentos. El costo de efectos adversos por estas equivocaciones, mientras tanto, se aproxima a unos $40,000 millones al año. Sin embargo, el impacto real es mayor, considerando que muchos de estos eventos no se reportan.

“Es importante que cualquier error se documente para (poder) mejorar el proceso”, indicó Idalia Bonilla, presidenta del Colegio de Farmacéuticos.

Hoy sábado 17 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Seguridad del Paciente bajo el lema “Medicación sin daño”.

“Las prácticas de medicación poco seguras y los errores de medicación figuran entre las principales causas de daños evitables en la atención de salud en todo el mundo. Los errores de medicación se producen cuando las deficiencias de los sistemas de medicación y los factores humanos, como la fatiga, las malas condiciones ambientales o la escasez de personal, afectan a la seguridad del proceso de administración de medicamentos. Esto puede dar lugar a graves daños al paciente, discapacidad e incluso la muerte”, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La pandemia de COVID-19, señala la OMS, ha agravado significativamente el riesgo de errores de medicación.

“La pandemia aumentó la carga (de trabajo), el cansancio y las horas de trabajo en los profesionales de la salud. Eso expuso a errores. Tampoco hubo mucho acceso (a servicios de salud) y muchos (pacientes) se automedicaron. Además, muchos no fueron al hospital por temor al COVID y se deterioraron (en su condición)”, dijo Bonilla.

Que el paciente use un medicamento inapropiado o que no se le despache el correcto son algunos de los errores más comunes, indicó la experta en farmacia.

Según explicó, los farmacéuticos tienen unas guías que utilizan en el procesamiento diario de medicamentos. Esto los ayuda, por ejemplo, a descifrar abreviaturas en las recetas médicas.

“Desde que llega una receta vemos si hay algo que aclarar. Si las dosis son más altas de lo usual. Si hay polifarmacia y el paciente tiene muchos medicamentos (recetados) a la vez puede haber duplicidad (de medicamentos), especialmente si va a varios médicos”, indicó Bonilla.

Como estas situaciones son más comunes de lo deseado, sostuvo, anualmente todos los farmacéuticos tienen que tomar unos cursos de educación continua sobre la prevención de errores de medicamentos para poder recertificarse.

Los pacientes, mientras tanto, deben tener una lista de los fármacos que toman, con la frecuencia con que los ingieren y las farmacias donde los pueden conseguir. También deben leer las etiquetas antes de tomarse un medicamento, no ingerirlos bajo oscuridad sino con luz para evitar errores de administración y no cambiar el medicamento del frasco original donde fue despachado. El paciente tampoco debe tomar medicamentos recetados para otras personas, mientras que debe informarle a su farmacéutico si padece de alergias, indicó Bonilla.

“Tampoco debe triturar (o partir) una tableta porque eso cambia como se absorbe (el medicamento) y puede causar daño porque le hace un efecto más rápido”, dijo al comentar que tampoco se debe usar un gotero o copa diferente a la provista en medicamentos pediátricos porque puede causar toxicidad al haber cambios en su dosificación.

Bonilla comentó es vital que los pacientes no salgan de la oficina del médico con dudas sobre los medicamentos recetados. De haber estado hospitalizado, indicó, es importante que aclare con el médico qué fármacos debe continuar ingiriendo en su hogar. Advirtió, además, que es necesario, también, que el paciente termine el medicamento recetado, independientemente de si se siente mejor antes de que se haya acabado.

En adultos mayores, señaló, puede haber confusión por la ingesta de muchos medicamentos a la vez. Además de aclarar dudas con sus médicos y farmacéuticos, la experta comentó que hay tecnología que ayuda en estos casos, como un programa de etiquetas parlantes que ya está disponible en varias farmacias del país.

Para Linda Ayala, directora de la Asociación de Farmacias de Comunidad, es importante la comunicación entre el médico y el farmacéutico para que el procesamiento de la receta sea efectivo y sin errores.

“Lo importante para que el paciente mantenga su condición es que siga las instrucciones del médico como del farmacéutico”, dijo Ayala.

La adherencia a la terapia, indicó, es vital para el mejoramiento del paciente. También, sostuvo, es importante el almacenamiento correcto del fármaco y que se ingiera acorde a las instrucciones del médico y el farmacéutico.

“La automedicación es una práctica no segura. No somos médicos, somos pacientes. No le dé a un vecino, a un hijo, a sus padres o a un sobrino un medicamento suyo porque algo que es bueno para usted puede ser detrimental para mí”, reiteró.

Por su parte, Bonilla comentó que hay varios programas donde los pacientes pueden reportar efectos adversos a medicamentos. Entre estos mencionó MedWatch. Este es el “Programa de Información de Seguridad y Reporte de Eventos Adversos” que está adscrito a la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA).

Bonilla también mencionó al Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos (ISMP), organización estadounidense que se centra en la prevención de errores en el uso de medicamentos y la promoción de prácticas seguras de medicación.

Algunos de los errores más comunes en el uso de medicamentos:

-Medir mal o saltar dosis

-Tomar medicamentos con los alimentos equivocados

-Partir pastillas que no deben dividirse

-Confundir gotas para los oídos con gotas para los ojos

-Dispensar el medicamento equivocado o la dosis errónea

-Tomar medicamentos de forma incorrecta

-Tomar un medicamento expirado