Cabo Rojo - A eso de las 10:00 a.m., Carmelo López y José Bonilla ya estaban ubicados estratégicamente bajo la sombra de un árbol para ver la parada de Orgullo Boquerón. Llegaron el viernes desde San Juan, como lo hacen anualmente desde que en esta misma actividad, pero hace cinco años, se conocieron.

“Somos iguales. Para nosotros, no hay diferencia”, asegura la mujer de 57 años, quien ha trabajado en proyectos que brindan servicios de salud a personas LGBTQ+ desde la década de 1990.

Como ellos, bajo un candente sol que no hizo más que avivar los colores de la diversidad, cientos de personas de todas las edades salieron a las calles del poblado de Boquerón a celebrar el amor, en un mar de alegría y conciencia de lo imprescindible de la equidad para todas las personas.

“Somos un grupo de 11 personas que no nos conocíamos. Nos estamos quedando juntos y ha sido bonito coincidir, conectar y celebrar que somos libres y podemos ser quienes somos. Estamos caminando por aquí por las personas que aún no pueden salir”, contó el joven a El Nuevo Día.

“Esta lucha no acaba. Por lo que vemos, nos falta demasiado y queremos que se vea la presencia de que cada día somos más. [...] El gobierno en general, no solamente en Puerto Rico, quiere empezar a quitarnos lo que ya, poquito a poco, hemos podido conseguir. Pero hay mucho que conseguir. No lo podemos permitir. Este año de elecciones, hay que dar un voto muy inteligente”, destacó la mujer.