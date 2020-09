El domingo próximo, se cumplirán seis meses desde que en Puerto Rico se confirmaron los primeros casos de COVID-19. Esta enfermedad, que asomó a finales del 2019 en China y despuntó en Estados Unidos a principios de este año, no tan solo desequilibró la situación de la salud a nivel mundial, sino que desestabilizó el sistema salubrista en todas sus ramificaciones.

Médicos, hospitales, personal de enfermería, laboratorios y farmacias son algunos de los componentes que se han visto afectados por una enfermedad que ya ha impactado la salud de más de 25 millones de personas y provocado la muerte de otros 900,000 alrededor del planeta.

“La clase médica (en Puerto Rico) ha enfrentado muchos problemas; que lleguen los pacientes, conseguir los equipos de protección personal y entrar al sistema de telemedicina con los equipos adecuados. La vida cambió para todo el mundo, incluyendo para los profesionales de la salud”, comentó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

Numerosas dificultades para protegerse apropiadamente contra el virus, escasez de pruebas de laboratorio y fuga de parte de la cadena que compone el sistema de salud del país han sido algunos de los retos de esta pandemia entre los profesionales de la salud.

Al mismo tiempo, encaran el desafío de la desconfianza de algunos pacientes que aún no se atreven a acercarse a las oficinas médicas u hospitales por miedo a infectarse -y cuando lo hacen llegan con sus condiciones deterioradas-, así como el impacto económico por haberse visto obligados a cerrar operaciones durante meses y ahora reabrir tras haber invertido en las herramientas necesarias para minimizar el riesgo de contagio.

“Tenemos los mismos problemas de todo el mundo, pero el riesgo de contagio (de coronavirus) es mayor, así como la preocupación de que la familia no se contagie. Hay que bregar con lo que hay”, sostuvo Ramos.

Una baja en facturación de hasta 80% del cobro usual, así como un aumento en los gastos de oficina de entre 25% y 75% para poder cumplir con los protocolos de distanciamiento y desinfección han forzado, entre otras cosas, el retiro temprano de algunos médicos, aseguró Ramos sin poder proveer cifras específicas sobre el particular.

Anticipó que, después que pase esta pandemia, podría verse otro incremento en la fuga de médicos de la isla. La cifra actual de estos profesionales en Puerto Rico, estimó, ronda los 9,000, siendo los de especialidades pediátricas y quirúrgicas los de mayor escasez.

En cuanto a los incentivos otorgados por el gobierno, Ramos aseguró que han servido de ayuda, aunque reiteró que “no dan para compensar” los gastos incurridos por la emergencia salubrista. Entre estos, mencionó las ayudas de la “Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (Cares Act), la extensión del alivio contributivo de 4% a toda la clase médica del país y el Programa de Protección de Pago (PPP, en inglés), aunque destacó que no todos los médicos que cualifican para estas ayudas las han solicitado.

Alto el riesgo de contagio

El personal de enfermería también ha sido lastimado por el coronavirus. Las cesantías, la falta de garantía de empleo, los problemas de seguridad ocupacional al no tener el equipo de protección personal adecuado y el éxodo en busca de mejores oportunidades laborales han sido algunos de los problemas que han enfrentado, dijo Julio Irson, portavoz del Colegio de Enfermería Práctica.

“Los incentivos (económicos del gobierno) no se recibieron en marzo, sino tres meses después. Por eso hubo un éxodo y muchos tuvieron que irse buscando seguridad económica, aunque también algunos han ido regresando y enfermos”, apuntó Irson.

Estimó que unos 300 a 350 profesionales de enfermería se han ido, pero no pudo precisar cuántos han regresado, de un universo de 70,000 enfermeros y enfermeras que hay en el país.

Las largas horas del personal de enfermería y la escasez de equipo médico para protección es un problema que se repite en el mundo y Puerto Rico no es la excepción. (Orlando Barría)

Aunque reconoció que recientemente se revisó la escala salarial del personal de enfermería del sector público y privado a través de unas leyes, advirtió que sus disposiciones no entrarán en vigor hasta el 2022 y 2023.

“Otro problema es que el patrón de personal es insuficiente para la atención médica que necesita el pueblo. Estamos quemados. Este es el personal más vulnerable al virus. Una persona (de enfermería) puede atender 23 pacientes en un turno o estar a cargo de todo un piso, con hasta 44 pacientes, en turnos de hasta 12 horas. Los que no nos hemos contaminado terminaremos contaminados porque los casos bajan y vuelven y repuntan”, indicó Irson.

El portavoz del Colegio de Enfermería Práctica destacó que donde más urge personal de enfermería es en los hospitales. Resaltó, además, que vuelve a preocupar la escasez de equipo de protección personal por su alta demanda a nivel mundial.

Mientras, entre las lecciones aprendidas durante la pandemia de coronavirus, mencionó el seguir al dedillo las reglas de seguridad ocupacional, trabajar en equipo para aliviar la carga entre compañeros y no subestimar el alcance de este virus.

Notable baja de hospitalizaciones

Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, coincidió al señalar que la pandemia de COVID-19 ha sido un proyecto “de mucho tiempo y sin tregua” que ha creado gran intensidad de trabajo y mucha preocupación, tanto a nivel administrativo hospitalario como en la salud y seguridad de su personal y pacientes.

“Para médicos y personal de enfermería, laboratorios, rayos x, mantenimiento y administrativos, para todos, es una preocupación. Teniendo unos censos (hospitalarios) relativamente bajos, la preocupación de que el dinero dé para cubrir las necesidades del hospital es alta”, subrayó.

Agregó, no obstante, que los casos confirmados de COVID-19 y las muertes en Puerto Rico no han sido tan altas como en otras partes del mundo.

“Pudo haber colapsado el sistema, las camas de intensivo (disponibles), y eso no ha pasado. A nivel hospitalario se está haciendo todo lo humanamente posible. Tenemos que darle un espaldarazo al personal en todos los niveles”, recalcó.

Jaime Pla, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, reconoció que los casos de COVID-19 y las muertes causadas por la enfermedad no han sido tan altos como en otros países. ([email protected])

Plá reconoció que uno de los mayores retos en la industria hospitalaria, a raíz de esta pandemia, fueron las cesantías temporales en diversos hospitales del país, así como empleados que fueron obligados a agotar días de vacaciones y enfermedad por las bajas en los censos de pacientes. Comentó que algunas instituciones hospitalarias han comenzando a llamar a parte del personal afectado para que regresen a sus labores. Pero advirtió que los censos hospitalarios se mantienen por debajo de lo usual, en un 53% a 54%, y antes de la pandemia fluctuaban entre 75% y 80%.

“Ningún hospital ha cerrado, pero todo va a depender de cuánto tiempo más va a durar esto. No veo un alivio real todavía. Han habido incentivos (gubernamentales), pero el gobierno federal va a tener que dar alivios adicionales a hospitales y organizaciones que no se han podido recuperar. Los hospitales no pueden operar con 53% (de ocupación) sin hacer ajustes o en el número de camas o en su plantilla de personal. Es una cuerda floja difícil de pasar”, resaltó Plá.

Añadió que los $150 millones en incentivos económicos para ayudar a los hospitales ya fueron repartidos. Y dijo que se está trabajando a nivel gubernamental para otorgar $150 millones más de fondos federales disponibles para sectores afectados por la pandemia.

Una carrera constante

La pandemia de COVID-19 ha provocado también que empleados de laboratorios y farmacias estén en una carrera constante por conseguir los artículos que necesita la población para enfrentar este virus, desde pruebas diagnósticas hasta alcohol, jabón, mascarillas y otras herramientas que ayudan a disminuir el riesgo de infección.

“El equipo de protección personal ha sido un reto bastante fuerte, tanto en accesibilidad como en costos. También la falta de un pago justo de las aseguradoras por el trabajo que hacemos”, dijo Juan Rexach, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos.

Además de la inquietud por no poder satisfacer la demanda de todos los clientes en busca de pruebas diagnósticas de este virus por falta de reactivos, Rexach lamentó el que a los laboratorios no les hayan dado incentivos gubernamentales para lidiar con el efecto de la pandemia.

“Había un proyecto (de ley) para dar asistencia económica (a los laboratorios), pero se quedó en una resolución conjunta”, manifestó, al abogar por incentivos o alivios contributivos para este sector.

Según Rexach, hay cuatro laboratorios que se han visto obligados a cerrar operaciones de forma permanente por no aguantar las nuevas condiciones de trabajo. “Hay que fiscalizar más a las aseguradoras y lograr un pago justo porque la pandemia agudizó algo que ya era crónico”, deploró.

Por su parte, la licenciada Elda Sierra, presidenta de Coopharma, lamentó la presión con la que han tenido que lidiar en la búsqueda de artículos de protección tanto para sus empleados como para los clientes de su farmacia en Manatí.

Además de la preocupación porque los empleados de las distintas farmacias del país no se contagien con el virus, Sierra dijo que otro dilema ha sido el alto costo en el que han tenido que incurrir para cumplir con los protocolos de protección, así como restricciones en los horarios por el toque de queda, lo que redunda en menos ventas.

“Todo esto ha sido un golpe fuerte en las farmacias y no nos han dado incentivos ni alivios contributivos, pero deberían hacerlo porque está fuerte. Ya dos farmacias del área sur cerraron, lo que significa que un mínimo de 10 personas quedaron desempleadas”, concluyó.