Decenas de personas se manifiestan esta mañana en contra de la estadidad en el paseo del expreso Las Américas en dirección de Caguas a San Juan de cara al plebiscito del 3 de noviembre.

De acuerdo con la Policía, la protesta se extiende desde el área de Centro Médico hasta la salida hacia la avenida Jesús T. Piñero.

El portavoz del grupo “Sobran las razones para votar no”, Pedro Muñiz, explicó a El Nuevo Día que los ciudadanos que llegaron hasta el expreso cargan pancartas gigantes con mensajes alusivos a votar “no" en el plebiscito. Asimismo, colocaron un rótulo con el mismo mensaje en un puente peatonal. Las pancartas fueron creadas por más de 50 artistas.

“El reclamo es que la gente vote no a la estadidad porque nosotros no solamente estamos convencidos de que la estadidad no es lo mejor para Puerto Rico, estamos convencidos de que el Partido Nuevo Progresista hizo este ‘plebitruco' para llevar a los estadistas a votar ese día porque saben que están en grandes problemas", aseguró. “Nosotros estamos instando a la gente que no se dejen coger de tontos", añadió.

Se espera que la manifestación se efectúe hasta las 8:30 de la mañana, precisó Muñiz.

El teniente Elvis Zeno, de la División de Tránsito de la Policía, dijo en WKAQ 580 AM que en la protesta participan unas 60 personas y que hasta el momento no hay congestión vehicular, aunque sí se pudiera desarrollar más adelante un tapón.

“Ellos no tienen intención de bloquear los carriles, solo quedarse en el paseo", aseguró el oficial.