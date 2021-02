Una decisión del ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, José Reyes, provocó en enero un desfase de 7,000 segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19, luego que se comenzaran a utilizar como primeras dosis, reconoció el funcionario este jueves.

Reyes dijo que a principios de enero el retraso en la llegada de primeras dosis de la vacuna de Moderna lo colocó en la posición de determinar si se detenía la vacunación en centros que opera la Guardia Nacional, o si “utilizo segundas dosis para vacunar”.

“En ese momento yo tomé la decisión que de que había que seguir la operación y se utilizaron dosis de segundas dosis para continuar y poder atender la población”, afirmó Reyes. “Eso pasó por espacio de dos o tres días”, dijo el propio ayudante general, ante cuestionamientos de El Nuevo Día durante una conferencia de prensa en Salud. La decisión tuvo como resultado un disloque en la cantidad de segundas dosis que deben estar disponibles hoy para las personas que recibieron la primera y que están listas para completar su proceso de vacunación.

“Fue una decisión de prioridades y ante la emergencia, que tienes cerca de 2,000 personas entre los seis centros de la Guardia Nacional, en el momento tú tienes que tomar una decisión”, sostuvo. El funcionario relató que tras lo sucedido se comunicó con el Departamento de Salud y habló con la doctora Iris Cardona, quien dirige el plan de vacunación en la isla, y le informó sobre lo sucedido. “Se ha creado un plan para poder reemplazar y poder emparejar ese desfase de esas segundas dosis”, continuó.

El secretario designado del Departamento de Salud, Carlos Mellado, había sido cuestionado el miércoles durante una conferencia de prensa en Loíza sobre las razones que provocaron que a principios de semana personas se quedaran sin recibir su segunda dosis en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, pero no respondió en detalle qué había ocurrido, más allá de hacer referencia un “descuadre desde que comenzó el proceso de vacunación contra el COVID-19 el 15 de diciembre”. Sin embargo, no fue hasta la primera semana de enero de 2021 que las segundas dosis comenzaron a llegar a la isla.

Hoy, en una conferencia conjunta entre Mellado y Reyes, y ante los cuestionamientos, se reveló la información. “El error que cometió la Guardia Nacional lo han cometido otros proveedores”, pronunció Mellado, al defender la labor de dicho ente en la isla.

El ayudante general había argumentado que lo ocurrido el martes en el Pedrín Zorrilla respondía a un nuevo retraso en la llegada de segundas dosis. Hoy reiteró que, en efecto, eso también sucedió, aunque a principios de semana no reveló la otra parte de la historia. Asimismo, indicó que el desfase actual también responde a que hay personas acudiendo a recibir la segunda dosis en un centro de vacunación distinto al que recibieron la primera.

“Si una persona se vacunó en un centro y va a otro centro me hace una diferencia en la cantidad de vacunas que tenía para ese centro”, dijo, al señalar que también hay personas que acuden a vacunarse “dos o tres días antes” de la fecha que les corresponde. Sin embargo, los efectivos de la Guardia Nacional no han detenido esas vacunaciones.

“La persona cuando llega allí se le orienta y se le dice, ‘este no es el centro’, pero luego de la persona hacer una fila de cuatro horas, cuando le decimos ‘este no es el centro que usted le toca, este no es el día que usted le toca’, entonces empiezan los gritos, empiezan las situaciones negativas y hay que bregar con esas situaciones allí”, manifestó Reyes.

Conocimiento desde enero

La doctora Cardona precisó que desde enero tenía conocimiento de la situación que no se había informado a la ciudadanía, a pesar de que era previsible que ante el uso indebido de segundas dosis como primeras, provocaría un desfase en algún punto de la operación. Cardona dijo que, desde que se identificó la situación, se comenzó a implementar un plan que consiste en la reubicación de segundas dosis para satisfacer la necesidad actual y en las dosis adicionales que son rescatadas de los frascos de las vacunas.

“Desde el momento en que empezamos a ver el desfase, cerca del 19 de enero, identificamos la cantidad de dosis necesarias y de las diferentes cantidades que se destinan a Puerto Rico, se van sacando (para cubrir el desfase)”, relató.

“Eventualmente todo eso se debe subsanar. Está garantizada (la segunda dosis), ese es nuestro trabajo, que nadie tenga duda que eso va a ocurrir así”, sostuvo.

Una de las afectadas por el descuadre en segundas dosis es Maricela Matos, una enfermera graduada que desde el pasado viernes esperaba por completar su proceso de vacunación. Luego de varios intentos y hacer pública su odisea a través de las redes sociales, la enfermera fue contactada hoy por Salud para administrarle la segunda dosis.

“Nosotros los enfermeros sentimos como que nos están atropellando. Tenía una cita desde el viernes, 5 de febrero, para vacunarme la segunda dosis. Quiero ser portavoz de mis colegas, que tomen acción para que mis colegas, los enfermeros, podamos tener las dos dosis ya completadas”, manifestó Matos, quien estuvo presente en la conferencia.

Por su parte, Cardona añadió que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguirla en el momento que se necesite. Estamos hablando quizás, decenas de personas que han estado acudiendo a buscar su segunda dosis desde el jueves pasado”, reveló.

Puerto Rico ha recibido 706,500 dosis, de las cuales se han administrado 336,959, según la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. De ese total, 86,660 corresponden a segundas dosis, lo que se traduce en el número de residentes de Puerto Rico que ya completó su proceso de vacunación.