Desde hace dos semanas, varias compañías de seguros de salud dejaron de pagar a los dentistas del país una tarifa especial por paciente que había sido establecida para que estos profesionales de la salud pudieran absorber una serie de gastos adicionales en respuesta a la pandemia de COVID-19.

“El ‘COVID-fee’ (tarifa COVID) se impuso por la pandemia, después del cierre de tres meses (de servicios no esenciales el año pasado), cuando los costos de los materiales se triplicaron y escaseaban. De hecho, todavía algunos tardan en llegar”, dijo la doctora Norma Martínez, presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas.

El 16 de junio del año pasado, a través de la Carta Normativa 2020-279-D, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) informó a las aseguradoras sobre la cubierta de equipo de protección personal (EPP) para servicios dentales en planes médicos comerciales. El documento advertía que la tarifa no debía ser menor de $35 por visita presencial a la oficina dental. Además, resaltaba que este cargo permanecería en vigor “hasta que culmine el estado de emergencia o la OCS notifique la suspensión de sus efectos”.

Según Martínez Acosta, varias aseguradoras, incluyendo las que administran el Plan de Salud del Gobierno y las de Medicare Platino, redujeron luego esta tarifa a $14.51. Agregó que MMM y Triple-S la eliminaron a partir del pasado 30 de junio, mientras que MCS paga una cantidad menor.

“Triple-S está en cumplimiento con el pago de los cargos por COVID-19 a los dentistas, según establecido por los diferentes reguladores. En el caso del regulador de Medicare Advantage, que no requirió el cargo, Triple-S lo pagó hasta el 30 de junio para el beneficio de sus afiliados y los dentistas”, indicó Dionnel Pérez, ejecutivo de Triple-S.

MMM no emitió ayer una reacción sobre esta situación. No obstante, El Nuevo Día obtuvo una carta emitida el pasado 18 de junio, en la cual el doctor Raúl Montalvo, presidente de MSO -empresa afiliada a MMM-, informó a los dentistas participantes que, a partir del 1 de julio, quedaría sin efecto el pago del “COVID-fee” en pacientes Medicare Advantage. No obstante, informó que continuarían pagando esta tarifa en los pacientes del plan Vital.

El principal oficial de operaciones de MCS, Roberto Torres, indicó que hicieron un ajuste en el pago, ya que el costo del EPP ha bajado.

“Actualmente, somos los únicos en la industria que estamos cubriendo, para los dentistas, los equipos de protección personal para ambas líneas de negocios: Medicare Advantage y Comercial”, informó Torres.

Según Martínez Acosta, la Asociación Dental Americana había advertido que la única forma en que los pacientes no tuvieran que pagar cargos adicionales por los costos relacionados a la pandemia era con esta tarifa especial.

“La pandemia sigue, y ahora con variantes más agresivas, como la Delta. Ahora mismo, hay unos 300,000 menores de 12 años que no pueden vacunarse y van a venir antes de agosto porque necesitan un certificado de salud oral (como requisito escolar)”, dijo.

Mañana, a partir de las 9:00 a.m., informó, la situación será discutida en la Oficina del Comisionado de Seguros.