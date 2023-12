Justo cuando se acercan las fechas festivas de Navidad y aumenta la cantidad de pacientes que llega hasta Centro Médico en busca de asistencia para una variedad de emergencias, el principal hospital de nivel supraterciario del país enfrenta escasez de personal y los empleados sufren sobrecarga de trabajo, lo que amenaza con afectar aún más sus operaciones, aseguró este jueves la Unión General de Trabajadores (UGT).

La situación coincide con una reunión, el próximo lunes, en la que la UGT discutirá la propuesta económica del patrono para una revisión salarial a parte de su matrícula y en la que se decidirá si toman acciones posteriores, como la realización de un paro.

El sindicato informó que tiene un voto de huelga en espera de lo que ocurra la próxima semana. Además, se está negociando el convenio colectivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.

De haber una movilización, “se le avisaría al patrono 10 días antes para que se preparen”, adelantó Edwin Méndez, quien preside la UGT, en una conferencia de prensa en el vestíbulo situado entre el Hospital Universitario y el Hospital Pediátrico.

Según el líder sindical, urge la revisión económica, ya que –aseguró– el Plan de Clasificación y Retribución que estableció el gobierno no impactó a empleados de muchos años de servicio. Varios de ellos, dijo, llevan 12 años sin un alza salarial.

“El plan se hizo para no contratar (empleados) nuevos. Los de (más) experiencia se están yendo porque no recibieron un aumento. No es justo”, dijo, y advirtió que hay escasez de personal y mucho cansancio, pues muchos trabajadores son obligados a hacer doble turno si no hay quien los releve al final de su jornada.

En declaraciones escritas el licenciado Jorge Matta, administrador de la ASEM, aseguró, sin embargo, que se mantiene el reclutamiento activo en el Hospital Universitario.

“Para la contratación de empleados de cuidado directo a nuestros pacientes, como personal de enfermería, de farmacia y escoltas, contamos con una asignación de $5 millones”, informó.

Comentó que este año se contrataron 91 enfermeras y esperan llegar a 130 antes de que termine 2023 para poder ampliar la capacidad de camas.

Complicaciones de la época navideña

Por su parte, Wanda Benítez, delegada de la UGT en el Hospital Universitario, advirtió que, en la época navideña, se complica la situación y las jornadas de trabajo son largas. No obstante, lamentó que el pago de esas horas extra “per diem” tarden hasta dos y tres meses.

“Hacer 16 horas en un hospital con falta de personal no es fácil. Por lo menos, deben tener esos pagos ‘per diem’ al día”, reclamó

Felícita Gálvez, empleada del Hospital Pediátrico, destacó, entretanto, que el pago de tiempo compensatorio, por horas extra, puede demorar hasta un año.

Delegados de la UGT rechazaron que el 73% de los empleados fuera favorecido por el mencionado plan, como dijeron alega la administración. “Solo 2% de los unionados recibieron $1,000 más, el 27% no recibió nada, el 12% recibió menos de $200, el 44% recibió entre $200 y $500 o más, y el 15% entre $500 y $1,000″, reveló uno de los delegados.

Matta respondió que, entre los aumentos y los pagos retroactivos, se han desembolsado más de $7 millones.

Pedro Díaz, también delegado de la UGT, mencionó que “es un reclamo por años… La falta de personal, de equipo, de (mayor) remuneración, de (mejores) condiciones de trabajo… No somos atractivos (como empleadores) y muchos se están moviendo a Estados Unidos, por los beneficios y la paga”.

El sindicalista aprovechó para pedir que se le exima al personal de Centro Médico del impacto de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26 de 2017) para recuperar los beneficios laborales que tenían.

Menos personal durante la noche

En un escenario donde se trabajan los siete días de la semana, las 24 horas al día, Méndez resaltó que, en horas de la noche, es cuando más personal escasea.

“Exigen que el trabajo de cinco lo haga uno”, denunció, junto con destacar que esto provoca demoras en el servicio a los pacientes.

Agregó que, a pesar de la demanda de servicios, por falta de personal tanto en el Hospital Universitario como en el Pediátrico, hay camas que han tenido que ser cerradas, lo que reduce la capacidad de pacientes que pueden atender.

“Hay muchas vacantes. En (el área de) Servicios Médicos, esta semana se van siete a Estados Unidos por razones de trabajo. Eso pasa todos los días”, contó.

Añadió que, cuando comenzó a trabajar en este complejo hospitalario en 1998, había unos 4,500 empleados, mientras hoy hay unos 2,000, de los cuales 1,400 son unionados.

“El reclutamiento de personal se da a duras penas por el salario y las condiciones de trabajo. Se reclutan tres o cuatro y a la semana se van siete”, lamentó Vanessa Ramos, también delegada de la UGT.

Los salarios son claves

Mientras en Centro Médico una enfermera puede recibir un salario básico de $3,500 al mes, Ramos dijo que, en Estados Unidos, obtiene $64,000 al año, lo que equivale a $5,333 mensuales.

“Un personal clerical se fue en estos días a (trabajar al Hospital de) Veteranos a $5,000 al mes, mientras acá (en Centro Médico) estaba en $2,300 (mensual)”, reveló.

Este escenario, explicaron, incide directamente en el servicio a pacientes. Por ejemplo, cuando el Hospital Universitario tiene que cerrar camas en el área de “recovery” por falta de personal, no puede recibir más pacientes, lo que provoca un tapón de pacientes en espera de ser admitidos e, incluso, operados.

Durante la conferencia de prensa, María González, quien se identificó como paciente de Centro Médico, defendió la labor de los empleados de estas instalaciones.

“Este lugar hay que defenderlo. La vida humana no tiene precio. Hay que darles justicia salarial”, expresó, llorosa, la mujer, quien remarcó que, desde que llegó, por primera vez, por una emergencia hace 12 años, le salvaron la vida y la han operado en muchas ocasiones, siendo atendida por empleados que “siempre dan la milla extra”.

Por su parte, Matta aseguró que, con el Plan, el pago retroactivo de su implementación y la bonificación a empleados no impactados por el beneficio, entre otras iniciativas, se mejorará el reclutamiento.

Aunque reconoció que en época navideña aumenta la demanda de pacientes, comentó que, tras una serie de movimientos internos, los servicios han continuado, incluyendo las operaciones, a razón de 35 diarias, lo que –aseguró– es el promedio regular.