Un grupo de 27 puertorriqueños que debía retornar ayer, martes, a Puerto Rico luego de una excursión de casi tres semanas por Europa ha permanecido varado en el aeropuerto de Madrid, tras perder la conexión que los traería de vuelta a la isla, y sin certeza alguna de cuándo podrán tomar un vuelo de regreso.

Gissel Ramírez, una de las integrantes del grupo, relató que la odisea se produjo luego que los viajeros perdieran el vuelo de escala original desde Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, en una situación que atribuyó a la irresponsabilidad de la línea aérea Iberia.

De acuerdo con Ramírez, para el vuelo programado para las 7:20 a.m. del martes, Iberia, que en las pasadas semanas ha enfrentado huelgas de sus trabajadores, optó por bajar del avión el equipaje de los 27 puertorriqueños en lugar de reabrir sus puertas para permitir que abordaran la nave, después que unas “kilométricas” filas y la falta de personal les impidiera llegar a tiempo al terminal de salida, pese a que habían llegado al aeropuerto neerlandés antes de las 4:00 a.m.

“Allí, (en el aeropuerto) no había nadie, tuvimos que esperar cerca de una hora a que hubiera personal, porque en el aeropuerto de Ámsterdam no hay representación de Iberia, ellos subcontratan ese servicio (de manejo del equipaje). Allí, empezaron ellos a hacerlo a las 4:40 a.m. Empezamos a tirar maletas, y desde ese punto hasta el ‘checkpoint’, fueron casi dos horas caminando. Hay una situación en al aeropuerto, al nivel de que ellos tienen unas carpas en las partes de afuera y tienen hasta unos ‘toilets’ para que la gente los utilice de la cantidad de gente. A ese nivel. Yo juraba que estaba en la fila para comprar boletos para el concierto de Bad Bunny”, lamentó Ramírez, quien detalló que la excursión turística comenzó el 15 de julio.

Tras atravesar seguridad, Ramírez señaló que tomó otros 15 minutos llegar hasta el terminal desde el que abordarían el vuelo hacia el aeropuerto Adolfo Suárez de la capital española.

“El primero (del grupo) llegó al ‘gate’ a las 7:23 (a.m.) y se encuentra con que nos cerraron las puertas de abordaje. No quisieron abrirnos la puerta. La hora de salida era a las 7:20 (a.m.). No importa a la hora que hubiéramos llegado, si hubiéramos llegado al aeropuerto a las 2:00 a.m., si no había nadie allí en el ‘gate’ para atendernos, no íbamos a poder hacer nada con las maletas. Por otro lado, el aeropuerto tiene una situación, entiendo que están en huelga… y entonces pues no hubo manera de abordar. Peor aún, se tardaron más de 30 minutos en sacar todas nuestras maletas porque estábamos allí viendo cómo sacaban todas nuestras maletas, que nos pudieron haber dado unos minutos adicionales (para abordar). No nos dieron nada de tiempo”, criticó la puertorriqueña.

Habiendo perdido el vuelo, no fue hasta cerca de 12 horas después que pudieron abordar otro avión rumbo a Madrid, adonde llegaron cerca de la medianoche. Para ese momento, sin embargo, ya habían perdido la conexión hacia Puerto Rico, que debía partir cerca de las 4:15 p.m. del martes.

La mujer precisó que, como parte del grupo turístico, hay jóvenes desde los 15 años hasta adultos mayores de 69 años. Entre las personas mayores, dijo, hay quienes dependen de medicamentos para tratar condiciones de salud y, debido a la situación, desconocen cuándo podrán tener acceso a ellos.

Ramírez agregó que el Departamento de Estado de Puerto Rico ha estado en comunicación con los viajeros a través de la oficial Lelys Flores, pero que hasta el momento, ha sido imposible coordinar un vuelo que les permita regresar al país en el corto plazo.

“Lo que la agencia (Madrid Travel) nos dice es que básicamente lo más que han conseguido son unos pocos espacios (en un vuelo) el 6 de agosto, llevándonos a la República Dominicana sin podernos cubrir probablemente el ‘ticket’ de República Dominicana a Puerto Rico, que está supercostoso. Yo les dije que traten de sacarnos a través de Miami o Nueva York, otros puntos, y dicen que están todos superllenos. Nos han dado fecha hasta del 13 de agosto”, sostuvo Ramírez, al precisar que ninguna de las opciones auscultadas permitiría que los 27 pasajeros retornen a la isla como grupo.

Según Ramírez, los propios viajeros están cubriendo el costo de alojamiento en que están incurriendo actualmente en Madrid, toda vez que Madrid Travel les indicó que debían sufragarlo y, posteriormente, reclamarlo al seguro.

No fue posible obtener de inmediato comentarios de Iberia.

Marilú Santiago, portavoz del Departamento de Estado, señaló que la versión que le ha proporcionado la gerencia de Iberia en Puerto Rico alude a la parte de que los pasajeros “llegaron tarde” al vuelo original en Ámsterdam.

“Ellos están ahora mismo haciendo todas las gestiones para traerlos a Puerto Rico libre de costo. Eso es lo que nos informó Iberia. Lo que nos dijo Iberia es que ellos incluso habían hecho el punto de seguridad. No puede Iberia responsablemente decir si se fueron a pasear por al aeropuerto o tomar un café. La cosa es que no llegaron a tiempo a tomar el vuelo. Nos dicen que no sabe por qué llegaron tarde”, manifestó la oficial de prensa.

Ramírez, por su parte, censuró que la línea aérea, al momento, “ni siquiera” les ha permitido presentar una querella ante la situación.

“Se están negando, y obviamente, es por el asunto de quién es el responsable”, expresó Ramírez.