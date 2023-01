El Departamento de la Familia se encuentra discutiendo la evaluación psicológica que le realizaron a Elianni Bello Gelabert, en septiembre, para determinar cuáles son las herramientas que necesita para atender su salud mental, aseguró hoy Glenda Gerena, administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan).

“Lo que queremos es el bienestar, tanto para ella como para la menor, y estamos en la disposición de continuar trabajando con ella porque entendemos que tiene la capacidad para poder lograr esa modificación que necesita para que su niña pueda estar con ella”, expresó Gerena, a raíz de los reclamos que Bello Gelabert expresó el martes a este medio tras quedar libre bajo fianza.

Informó que la evaluación psicológica de Bello Gelabert está próxima a ser discutida para establecer sus necesidades de salud mental y hacer los debidos referidos. “El Departamento de la Familia y los planes sociales atienden lo que es el aspecto social. El aspecto psicológico tiene que ser atendido por los especialistas en el campo”, comentó.

Bello Gelabert, de 22 años y nacionalidad dominicana, enfrenta un nuevo proceso criminal, en el Tribunal de San Juan, por agredir a su expareja Yon Arias Lugo y a la hija de este de 8 años, el 30 de diciembre.

La mujer relató, en entrevista con El Nuevo Día, los problemas de transportación que ha tenido para poder llegar a recibir servicios y el trauma tras ser arrestada en varias ocasiones.

Además, luego del incidente de diciembre, estuvo sumariada y medicada desde el 2 de enero. Salió bajo fianza el viernes y aún no puede acercarse a su hija de poco más de un año.

“Para que un plan de servicio pueda tener éxito, tiene que haber la disposición de la persona para poder cumplir con esto porque, si no cumple o no está en la apertura de recibir los servicios, eso no va a funcionar”, apuntó Gerena.