Departamento de Salud pide prórroga para completar recertificaciones a Medicaid

Según la funcionaria, de 1.5 millones de asegurados, 650,000 ya se han recertificado, mientras que 44,000 han resultado no elegibles por ingresos. El resto, dijo, no ha acudido a sus citas de recertificación. Entre esos “no show”, hay personas que, en algún momento, solicitaron la Reforma de Salud , pero ya no la necesitan, y otros que se mudaron del país, explicó.

“Tengo la Reforma desde que empezó y no me llegó carta, pero aquí estoy con calma (esperando)” , indicó Florencia Tapia , de 69 años.

“Pregunté el otro día en una oficina (de Medicaid) y me dijeron que me toca en febrero, pero vine con mi hermano para que se recertifique” , añadió Norma Rodríguez , de 67.

Por su parte, Daniel Figueroa, de 22 años, relató que supo que su cubierta de Medicaid estaba vencida el mes pasado. “Fui al hospital y, cuando me atendieron, me dijeron que estaba vencida y hace tiempo, como cinco a seis meses. No me llegó carta ni llamaron, pero a mi hermana, sí. Por eso vine”, dijo Figueroa.