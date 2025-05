En la reunión, no se revelaron los costos de venta de energía propuestos ni los nombres de los proponentes seleccionados, que ahora negociarán los términos de sus respectivos contratos con la AEE y la AAPP.

“Cuando informemos a estos dos proponentes que vamos a entrar en las negociaciones, se informaría que ser seleccionados no les garantiza un contrato, sino la oportunidad de entrar en un contrato de venta de energía con el gobierno de Puerto Rico sin compromiso alguno. Si esos términos y condiciones no son favorables al gobierno de Puerto Rico, no estaríamos entrando a firmar un contrato”, subrayó Zapata, antes que los cuatro miembros de la Junta de Gobierno, presidida por Eduardo Soria, avalaran la continuación de las negociaciones.