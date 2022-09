Luego de recibir los resultados de la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) de la abogada María González Rodríguez, quien fue encontrada sin vida en su apartamento en Isla Verde en junio pasado, se descartó que su fallecimiento haya sido un suicidio como lo había notificado su expareja al encontrarla, informó ayer su hija Bianca Faccio González.

“El reporte de la autopsia concluye que su muerte fue un accidente causado por la herida en el glúteo. Parte del vidrio del vaso, que se rompió, entró a la ahorta y causó que ella se desangrara. El reporte también tiene información que creo que es pertinente y que le vamos a preguntar a la patóloga, el lunes”, compartió Faccio González en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

El cuerpo de González Rodríguez, de 53 años, fue encontrado el pasado 28 de junio en su apartamento en el condominio La Mancha, en Isla Verde. Su esposo llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para reportar la escena como un aparente suicidio, que sigue siendo investigado por las autoridades.

PUBLICIDAD

“El viernes, el fiscal a cargo de la investigación se reunió con la hija y otro familiar. Les explicó los hallazgos hasta el momento. El Instituto de Ciencias Forenses concluyó su informe, pero la investigación continúa”, confirmó la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González, en declaraciones escritas.

Su hija, quien vive en Estados Unidos y no ha descansado en los pasados meses hasta saber qué fue lo que ocurrió esa noche, insistió en que aún tienen muchas interrogantes. Faccio González detalló que el informe de la autopsia menciona varias contusiones en el brazo y cara que no guardan relación con la herida en el glúteo.

“Hay otras evidencias de trauma. Ella tenía unas contusiones en su pómulo, brazo... Le vamos a preguntar a la patóloga: ¿qué son esas heridas?, ¿si son marcas de violencia?, ¿si fue que recibió golpes?, ¿qué pasó allí? y ¿por qué ella tiene esas heridas en su cara? En la manera en que la encontraron, no es como si se hubiera dado (un golpe con el vidrio) en la cara”, explicó Faccio González.

Aseguró que la investigación continúa y que aún no han descartado que haya sido “un posible asesinato”.

Familiares de la víctima compartieron a El Nuevo Día, en julio pasado, el patrón de violencia doméstica que vivió González Rodríguez durante siete años de relación con su pareja y con quien tenía un proceso de divorcio entablado.

“Otro detalle interesante fueron los resultados del examen toxicológico, que concluyó en que no habían circunstancias en su cuerpo que estuvieran fuera de los niveles normales de una persona como ella que estaba tomando medicinas para su Cáncer, para dormir y sus antidepresivos. Ninguna de esas medicinas estaba fuera de los niveles a los que ella está prescribida para una dosis diaria”, detalló.

PUBLICIDAD

Además, comentó que no tenía alcohol en su sistema. “¿Qué provocó la herida? Eso es lo que se están preguntando ahora”, insistió.

Por los pasados meses, ella y su hermana han llamado a distintas oficinas para seguirle el rastro al caso y conseguir respuestas. “Mi hermana siempre pudo conseguir buenas respuestas de la Policía, así que me enfoque en conseguir a Forense y a los fiscales”, dijo.

Faccio González compartió que mañana, lunes, se estarán reuniendo con la patóloga a cargo de la autopsia y el fiscal para explicar los resultados en detalle.

“Nos han asegurado que no bajarán la guardia. No puedo decir que estoy frustrada con ellos porque la verdad es que no. Ellos están tomando este caso con la seriedad que amerita. Están haciendo buen trabajo y nos han explicado que esto es un proceso que toma tiempo, pero nos han mantenido al tanto”, expresó.

----

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.