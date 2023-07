El cambio de mando en el Departamento de Educación no descarrilará los planes que ya se han puesto en vigor para el inicio del próximo año académico y, por el contrario, la prioridad del designado secretario de la agencia, Ángel Toledo López, será dar estabilidad y continuidad a iniciativas que buscan mejorar el sistema educativo.

“Yo quiero dar un poco de tranquilidad y sosiego a todo el mundo, no solamente a los estudiantes, a los maestros y maestras, papá, mamá, sino también a, obviamente, nuestros equipos de trabajo acá en administración central, directores de escuela, legisladores y legisladoras y que nosotros vamos a dar continuidad a los procesos. Nosotros estamos trabajando con el ‘back to school’, pero es un ‘back to school’ que ya se venía trabajando de antemano”, expresó hoy Toledo López, en entrevista con El Nuevo Día, sobre los planes para el inicio del próximo año escolar y el regreso de los estudiantes a las escuelas, pautado para el 16 de agosto.

“No cambia los planes. Nosotros tenemos una mirada bien puesta. El plan ya estaba articulado, un plan que involucra no solamente la parte de infraestructura, de rehabilitación de escuelas, incluye también la parte académica y, naturalmente, el asegurar que tenemos los maestros en nuestras escuelas y nuestros salones de clase”, añadió.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció, el sábado en la mañana, la designación como secretario de Toledo López, quien había sido subsecretario de Asuntos Académicos de la agencia desde octubre del año pasado. Toledo López pasó a ocupar el cargo de inmediato, dado a que el nombramiento se hizo tras culminar la sesión legislativa ordinaria.

“El doctor Toledo López tiene una vasta experiencia en asuntos académicos y administrativos y sé que esos conocimientos serán de gran beneficio para seguir encaminando todos los proyectos que estamos trabajando en el Departamento de Educación y lograr un comienzo de clases exitoso. Nuestra meta es asegurar que cada estudiante y maestro tenga los recursos que necesita para comenzar el semestre”, expresó el primer ejecutivo.

Designado secretario de Educación, Ángel Toledo López. (Captura)

A pesar de la abrupta salida de Eliezer Ramos Parés como secretario el viernes, Toledo López sostuvo que ha conversado con su predecesor y que confía en que habrá una transición efectiva para dar continuidad a todos los proyectos que ya han sido encaminados.

El designado secretario indicó que, como subsecretario, estuvo involucrado en múltiples proyectos prioritarios de la agencia, por lo cual no llega a la silla de secretario para aprender de cero. Además del inicio de clases, destacó como prioridades las iniciativas para atender el rezago académico de los alumnos y el plan de descentralización de la agencia mediante la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear).

“La ventaja es que trabajando como subsecretario de Asuntos Académicos, conozco mucho de de lo que estaba ocurriendo en el Departamento, especialmente, obviamente, el área académica, así que hay unas cosas que es bastante fácil seguir dándoles continuidad, como las estábamos trabajando desde que yo entré. Ahora tengo que hacer un ‘assessment’ (evaluación) de dónde estamos con varias cosas que estamos haciendo, que necesidades hay en áreas que no están íntimamente ligadas a lo que hacemos en académico, pero eso tampoco debe ser mucho problema”, apuntó, al adelantar que el lunes tendrá las primeras reuniones con el equipo de la agencia.

Previo a su llegada a Educación como subsecretario de Asuntos Académicos, Toledo López laboró por más 20 años en las instituciones de lo que hoy es la Universidad Ana G. Méndez, donde ocupó cargos como rector del recinto de Cupey. Relató que las complejidades de lo que antes era el Sistema Universitario Ana G. Méndez, compuesto por tres universidades distintas, lo prepararon para manejar las complejidades del Departamento de Educación. Además, es abogado y fue profesor universitario en la Universidad de Puerto Rico.

Desde el sector universitario fue testigo del impacto que han tenido los huracanes de 2017, los temblores de 2020 y la pandemia de COVID-19 en el aprendizaje estudiantil, por lo cual señaló que no le sorprenden los rezagos que se han hecho más latentes entre los alumnos del sistema escolar.

“Lo que ocurrió en el Departamento de Educación no es nada distinto a lo que vi allá, así que quiero que quede claro que es una prioridad nuestra, es parte de las prioridades del gobernador (atender el rezago académico)”, manifestó. “Puerto Rico ha tenido una serie de situaciones de las que hemos logrado salir. Esas han producido el rezago que estamos viviendo hoy día y lo que tenemos que hacer es trabajar para adelantar a nuestros estudiantes y para llevarlos al nivel que los tenemos que llevar”, agregó, al hacer hincapié en iniciativas como DE Leer, para atender los rezagos en lectoescritura en todos los niveles, y la adquisición de cuadernos para que estudiantes y maestros tengan los materiales que necesitan en los salones de clases.

Toledo López es el cuarto funcionario nombrado como secretario de Educación este cuatrienio. Sostuvo que le tomó por sorpresa el acercamiento que recibió, el viernes, de parte del Ejecutivo para ocupar el cargo y aseguró que no recibió instrucciones específicas de parte del gobernador sobre situaciones que atender tras la salida de Ramos Parés.

“El hecho de que haya habido, en este momento, un cambio de mando no implica el desquebrajamiento ni de los planes ni del sistema. Las cosas siguen funcionando y vamos a seguirlas viviendo tal cual, así que yo puedo decirte que nuestro norte es, precisamente, mantener la estabilidad que hasta la fecha ha habido en el departamento y seguir buscando mayor estabilidad con los procesos que estamos siguiendo”, expresó.

Ante las constantes desavenencias entre la Legislatura y el Ejecutivo por nombramientos a lo largo del cuatrienio, el secretario designado no dio por sentada su confirmación al cargo. Indicó que se reunirá con legisladores, pero no de forma inmediata.

“Hoy y, por lo menos, por las próximas semanas, yo me tengo que enfocar en un ‘back to school’, yo me tengo que enfocar en asegurarme de que las escuelas están listas para para el regreso de los maestros, de los estudiantes, de los padres, directores y demás. (La confirmación) no es lo que estoy mirando en este momento. Dios sabe que si el proceso me lleva a ser un ente de transición para que venga otra persona, amén, así será. Si Dios entiende que me toca a mí ser la persona que seguirá dirigiendo el departamento hasta el momento que sea, el año que viene o cuando sea, de igual forma, así será”, señaló.