El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, se distanció hoy, domingo, de planteamientos de que los resultados de las elecciones primarias puedan estar en entredicho por los problemas observados en múltiples colegios electorales donde las papeletas no han llegado.

“No, en lo más mínimo”, descartó Pierluisi a preguntas de la prensa, al llegar al centro de votación en la Escuela Rafael M. Labra, en Santurce.

El ex comisionado residente en Washington D.C., quien se enfrenta hoy a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, reaccionó despreocupado con estas incidencias e instó a los electores a ejercer su derecho al voto en la tarde, cuando finalmente abran los colegios. Incluso, les pidió a aquellos que trabajan hoy y no pudieron votar temprano, que regresen en su hora de almuerzo.

“Lo importante es que todos los votantes sepan que van a tener ocho horas, para ir a los colegios y ejercer su derecho al voto. Si van a la escuela y ven que no están las papeletas, vayan tranquilos a sus hogares y regresen después de las 11:00 a.m.”, instó Pierluisi.

PUBLICIDAD

"Después de las 11:00 a.m. va a estar garantizado que van a estar las escuelas abiertas", insistió.

En los centros de votación, ya hay denuncias de posible supresión de votos debido a que en algunos colegios no han llegado las materiales esenciales como las papeletas. Esto supuso un atraso de tres horas en estos colegios y significa la espera prolongada de los electores que han acudido temprano a votar; algunos de los cuales se han marchado.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email En el centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, en Hato Rey, el retraso de los trabajos era evidente.

Decenas de camiones aguardaban en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn, en San Juan, por las papeletas.

En horas de la mañana solo algunos de los colegios electorales de la zona metropolitana ya estaban recibiendo a ciudadanos.



Electores en la escuela Adams, en Aguadilla, esperando por que llegaran las papeletas esta mañana. (Lester Jiménez)

Al igual que en Aguadilla, en otros municipios los electores esperan afuera de los colegios de votación.

Coordinadores de la unidad electoral esperaban esta mañana por la llegada de papeletas en la Junta de Inscripción Permanente de Mayagüez.

Más ciudadanos y funcionarios de colegio esperando por papeletas en la escuela Adams en Aguadilla.

Papeletas al llegar a la Junta de Inscripción Permanente en Isabela. (Xavier Araujo)

Empleados de la CEE y funcionarios de los partidos ayudan a sacar maletines de los camiones. (Xavier Araujo)

La llegada de los camiones con papeletas en Isabela estuvo marcada por el poco distanciamiento social. (Xavier Araujo) Facebook

Twitter

WhatsApp

✉ Email

“Lo que es igual no es ventaja para todos los candidatos. A mí eso no me preocupa. Siempre y cuando hayan ocho horas para la votación”, mencionó Pierluisi cuando se le pidió reacción de estos problemas.

“Por lo menos, en mi caso yo tengo todos los funcionarios de colegio. De igual manera, tengo la estructura política y organización trabajando en todos los pueblos de Puerto Rico”, agregó.

Pierluisi garantizó, además, que al final del día, cuando cierran los colegios, habrá unidad dentro del PNP, pese a los señalamientos que se han hecho de parte y parte las respectivas campañas.