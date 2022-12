La cantidad de personas que mueren en Puerto Rico por complicaciones asociadas a VIH/sida ha disminuido drásticamente.

En el 1990, por ejemplo, se registró la mayor cantidad de muertes de pacientes VIH/sida (2,504). Pero este año, hasta el pasado 31 de octubre, solo se habían reportado tres. Esta es la cifra más baja desde 1985, cuando comenzaron a recopilarse estas estadísticas en la isla.

Mejores tratamientos y diagnósticos más tempranos parecen haber contribuido a este panorama, afirman expertos. No obstante, les preocupa la detección de casos de este virus, que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, en edades tempranas.

“Hay muchas áreas de oportunidad para reforzar el mensaje educativo, (especialmente) en personas que no vivieron las etapas iniciales de la pandemia de VIH/sida”, expresó Alexie Lugo Canales, gerente de programa de la División de Prevención de ETS, VIH y Hepatitis virales, del Departamento de Salud.

PUBLICIDAD

Jóvenes de 15 a 24 años, advirtió, reflejan un aumento en la incidencia de VIH. Según datos de Salud, hombres y mujeres de estas edades son el tercer renglón de más casos. El primero es el de 25 a 34 y el segundo, el de 35 a 44.

La estrategia biomédica conocida como profilaxis preexposición (PrEP), indicó, podría haber ayudado a mejorar el panorama, pero no es lo único ni está aislado de estrategias de prevención y educación.

“No es solo ingerir una pastilla que automáticamente va a prevenir el VIH. Es conocer tu status de VIH (primero)”, dijo.

Explicó que esta alternativa “no es para todo el mundo”. Primero, dijo, la persona debe hacerse la prueba para saber si está “neutral a VIH”. Además, debe reunir varios criterios que lo hagan candidato de alto riesgo de contagio. También, se evalúan factores emocionales que apoyen su adherencia al tratamiento. Además, debe hacerse pruebas periódicas de VIH.

Aunque no pudo especificar cuántos en Puerto Rico han recurrido a este medicamento, se estima que en la isla menos de 1,000 personas lo utilizan. Lugo Canales opinó que hay factores que indican que muchas personas enfrentan problemas de acceso. La mayoría de los planes médicos comerciales, lamentó, no lo cubren. En la Reforma de Salud, destacó, tampoco se cubre, aunque hay organizaciones sin fines de lucro que lo tienen disponible. El costo de esta alternativa, dijo, ronda los $1,500 a $2,000 en pastillas (Truvada) para un mes y $4,000 o más la modalidad inyectable (Apretude) cada ocho semanas.

PUBLICIDAD

“Se han ido reduciendo los casos de conversión a sida”, dijo, al comentar que otro grupo que preocupa es el de adultos mayores de 60 años, hombres y mujeres.

De acuerdo con el infectólogo Jorge Santana Bagur, los casos nuevos de VIH han ido bajando. Advirtió, sin embargo, que no es a causa del PrEP, sino del buen manejo de tratamientos que logran que el paciente suprima su carga viral y evite contagiar a otros. Del PrEP, dijo, su impacto se verá en unos dos años. Mientras, coincidió, urge redoblar esfuerzos para que no suban los casos en jóvenes que no vieron el panorama que se vivió para el 1990, cuando “muchas personas buenas fallecieron por falta de tratamientos más efectivos”.

“Estos jóvenes no vieron amigos y familiares morir por esta enfermedad. Le han perdido el respeto, no le tienen miedo. Por eso, hay que repensar, rebuscar estrategias para evitar que sigan las infecciones (de VIH)”, dijo.

La infectóloga Ángeles Rodríguez coincidió en el efecto positivo de diagnósticos tempranos y medicinas más efectivas.

“Si la gente busca ayuda, no debería morir nadie de VIH”, dijo. No obstante, lamentó el desconocimiento en la juventud de los efectos de este virus en el pasado.

“El desconocimiento es una de las razones para infectarse. Muchos se conocen por internet y tienen sexo sin conocerse. Hay avances, pero todavía es una enfermedad de por vida. Hay que evitar el riesgo porque el costo es alto”, concluyó.