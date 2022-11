Justo en plena temporada alta de influenza y con altos niveles de contagios con otras condiciones respiratorias, farmacias y profesionales de la salud confirmaron que se reportan dificultades para conseguir varios medicamentos indicados para su tratamiento.

“La influenza está rampante, al igual que muchas enfermedades respiratorias, como el virus sincitial respiratorio, y nos llegó una notificación de farmacia que hay escasez de Tamiflu”, comentó la infectóloga Sanet Torres.

Este es uno de los medicamentos más recomendados para tratar el virus de la influenza. Ante la escasez, hay pacientes que deben tener prioridad, dijo Torres, al mencionar, por ejemplo, hipertensos, diabéticos y asmáticos.

La licenciada Elda Sierra, pasada presidenta de Coopharma, coincidió en las dificultades para conseguir Tamiflu.

“Llega y se va. Pero no es lo único, también el albuterol, bueno, todos los jarabes para controlar la tos y expectorar”, dijo.

Por la alta demanda, explicó, las droguerías están limitando las cantidades que despachan a las farmacias. “Uno pide seis cajas de Tamiflu y te llegan dos o tres. Llevamos como tres semanas así”, dijo.

Comentó que el Amoxil, un antibiótico para tratar las infecciones del tracto respiratorio superior, así como los antiinflamatorios para los bronquios Prelone y Decadron también están difícil de conseguir. “No aparecen y, cuando se consiguen, están carísimos. Es como un diamante cuando se consiguen”, expresó Sierra.

La licenciada Santa Nieves, de la Farmacia Giusti, en Bayamón, coincidió en que la limitación en conseguir Tamiflu data de hace un mes.

“Me limitan las cantidades (las droguerías) pero no le dicho que no a un paciente”, dijo, al comentar que si no tiene el producto gestiona para tenerlo disponible el próximo día. En su caso, señaló, ha pedido a droguerías fuera del país.

Linda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, sostuvo que el pico de la temporada alta de enfermedades respiratorias suele ser en diciembre, pero este año se adelantó, entre otras razones, porque “la gente ha dejado de usar mascarillas”.

Comentó que la limitación de Tamiflu es a nivel pediátrico, pero que se pueden convertir las cápsulas de adulto en suspensión líquida para pacientes pediátricos.

“Hay limitaciones, pero también alternativas. Mi recomendación es que llame o vaya a su farmacia de preferencia o llame a la Asociación y le orientamos”, señaló.