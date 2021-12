La comisionada residente Jenniffer González anunció hoy, domingo, la aprobación de $34,388,847 en fondos federales que serán destinados a -entre otras cosas- reforzar los servicios de salud y las áreas de Toxicología y Sustancias Controladas del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

“Cada una de estas partidas provienen de presupuestos de agencias o programas que hemos analizado y discutido en el Congreso. Por eso recalco mi disposición para impulsar estas iniciativas y defender las asignaciones necesarias a las agencias y programas con impacto en Puerto Rico”, expresó González por escrito.

Entre los recipientes de estos fondos -provenientes de los departamentos federales de Salud (HHS), Justicia (DOJ), el Tesoro y Agricultura (USDA)- está el ICF a quien se le ha asignado $635,846 bajo el Programa de Mejoramiento de la Capacidad de ADN para Reducción de Atrasos (CEBR). Con estos fondos la agencia proyecta identificar recursos para aumentar la capacidad del laboratorio de manera significativa, reduciendo así el tiempo de respuesta y el número de muestras en espera de análisis.

El ICF también recibirá $296,966 bajo el Programa Paul Coverdell de Subvenciones para el Mejoramiento de Ciencias Forenses. Este dinero ayudará a mejorar el tiempo de trabajo de los informes forenses relacionados con los opioides en las Secciones de Toxicología y Sustancias Controladas, así como de los informes forenses en las áreas de Armas de Fuego, Sustancias Controladas, Toxicología, Patología e investigaciones de la escena del crimen, informó González.

Al Departamento de Vivienda, por otra parte, se le ha destinado $151,223 a través del Programa de Vecindario Seguro (PSN) para ampliar los planes estratégicos mediante la expansión de tecnología de detección de disparos, la incorporación de análisis de la tecnología de detección y localización de disparos.

En el caso del Departamento de Salud, la agencia recibirá $486,059 bajo el programa de Visitas al Hogar financiado por la Ley de Rescate Americano. Este programa para madres, bebés y la primera infancia (MIECHV) apoya las visitas domiciliarias voluntarias para niños y familias que viven en comunidades en riesgo de sufrir malos resultados de salud materno infantil. Mediante las visitas se ofrece educación sobre el embarazo, desarrollo de habilidades para los padres e, incluso, se ofrecen suministros como pañales, toallitas húmedas y desinfectantes para manos. Los nuevos fondos también proporcionarán tecnología a las familias que la necesiten para participar en visitas domiciliarias virtuales.

González informó también que cinco centros de salud primaria, conocidos como los Centros 330, recibirán $15,461,702 en fondos del programa Health Center Cluster, lo que ayudará a que puedan continuar brindando servicios a la comunidad. Estos son: la Corporación de Servicios de Salud y Medicina Avanzada , la Corporación De Servicios Médico Primario y Prevención de Hatillo, el Morovis Community Health Center Inc., el Prymed Medical Care, Inc., en Ciales; y el Camuy Health Services Inc.

Estos fondos incluyen también partidas para el Recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez que recibirá $749,999, el programa de Head Start y Early Head Start del Municipio de Ponce, recipiente de $3,717,488 y Guara Bi Inc., organización que busca reducir las tasas de reincidencia y ayuda a los reclusos antes y luego de su liberación.