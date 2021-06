Tras República Dominicana imponer restricciones más severas para controlar el repunte de casos de COVID-19, miembros de la comunidad dominicana en Puerto Rico opinan que el gobierno tiene que ser más exigente con el proceso de vacunación.

“El gobierno está obligando a que se vacunen, pero la gente no hace caso. Van a tener que poner mano dura allí”, comentó Francisco Franco, un dominicano que emigró a Puerto Rico hace 30 años, quien conversaba este mediodía en la plaza Barceló de Barrio Obrero, en Santurce, sobre la situación que se vive el vecino país.

“Allá como que la mayoría de la gente no quiere coger consciencia con esto y andan al garete por ahí bebiendo y sin mascarilla y sin na’, por eso ha subido aquello allí y está fuerte”, dijo Franco en referencia al reciente repunte de casos, el más severo desde que inició la pandemia.

No obstante, elogió al gobierno del presidente Luis Abinader por las recientes restricciones que impuso a partir de hoy en aras de contener la transmisión comunitaria del virus. La más impactante: un toque de queda que inicia a las 6:00 p.m. y culmina a las 5:00 a.m. en los días en semana. Los sábados y domingos se extenderá de 3:00 p.m. a 5:00 a.m.

Franco fue uno de cinco dominicanos entrevistados por El Nuevo Día en la plaza Barceló que coincidieron en un mismo pensamiento: la población tiene que vacunarse, pero no están acudiendo al llamado del gobierno.

“Yo entiendo que el gobierno debe solucionar que el que ande en la calle sin vacuna lo arresten”, aseveró, por su parte, Juan Franjul Pérez, un dominicano establecido en la isla desde 1978.

Franjul Pérez resaltó que ha escuchado información falsa de personas, a quienes identificó como “enemigos” del gobierno, que buscan que la población no se vacune contra el COVID-19.

“La gente tiene que usar la mascarilla y vacunarse, y usar la mascarilla, aunque se vacunen”, insistió Franjul Pérez.

A sus expresiones se unió Pablo Uviera Carpo, quien le adjudicó la responsabilidad de la crisis sanitaria tanto a la población dominicana, por no vacunarse, como al gobierno, por no ser estricto con las medidas de seguridad.

“Yo vivo aquí y me dijeron que tenía que inyectarme y yo me inyecté”, manifestó Uviera Carpo.

A principios de esta semana, solo un 10% de la población o 1,087,424 dominicanos en República Dominicana estaban completamente vacunados contra el COVID-19. La población de República Dominicana es de 10,740,000 de habitantes.

“Allá la situación está dura, por eso nos vamos de allá. Mi familia están todos vacunados”, dijo Miguel Castro, quien procreó un hijo y se casó aquí en Puerto Rico tras su llegada hace ocho años.

“Santo Domingo están atrás, tienen que adelantar la vacunación. Dime tú, pa’ yo irme para Santo Domingo a unas vacaciones mejor me voy a Nueva York o un estado americano. Entonces, voy a infectarme por allá para venir acá... no puedo. Eso está arcaico”, sentenció Ramón Franco Zapata, quien lleva 17 años en Puerto Rico.

La mayoría de las restricciones de movilidad y venta de bebidas alcohólicas en República Dominicana entraron en vigor hoy para las provincias donde reside, al menos, la mitad de la población de ese país.

La población bajó la guardia

El presidente de la Misión Médica Internacional, Mario Paulino Payana, sostuvo en entrevista con El Nuevo Día que la ola de contagios que atraviesa República Dominicana es el resultado también del exceso de confianza de su población.

Para el pediatra de profesión, de ascendencia dominicana, este es el momento en que otros países del patio deben unirse para ayudar a Dominicana a erradicar la pandemia y evitar un aumento excesivo de muertes.

“Creo que este es un buen momento para que Estados Unidos mire a República Dominicana y Haití para repartir vacunas que no estén usando. Son países del patio. El problema es que, si los países ricos no se ponen de acuerdo con los países pobres, a la larga les va a repercutir este aumento de contagios”, enfatizó Paulino Payana.

El salubrista aplaudió, al tiempo, el toque de queda que entra en vigor hoy e insistió en que la única solución para que el país baje el repunte de contagios es promoviendo la vacunación.

“La solución es lo que están haciendo: un confinamiento casi total y tratar de que la población limite su movilidad de forma compulsoria. Es lo que hay que hacer. Grandes males, grandes remedios. Pero, insisto, esto es una cuestión de país, de pueblo, de familia y de individuos y la única solución es la vacunación en conjunto con el distanciamiento físico, el lavado de mano y la mascarilla”, puntualizó el doctor.