Tras enfrentar varios diagnósticos que le impedían trabajar en una finca de Guayanilla, don Ariel Santiago Rivera, de 64 años, encontró una manera más llevadera para ganarse la vida: adquirió una agencia de Lotería Tradicional.

Aunque no recuerda la fecha exacta en que tomó la decisión, asegura que la venta de billetes le da para solventar algunos gastos y, a su vez, le ayuda a distraerse de la rutina diaria.

El hombre se despierta temprano para acomodar una mesa y la tabla con las distintas numeraciones, justo al frente de la Cooperativa de Guayanilla (Caribe Coop), en la calle Muñoz Rivera, mientras sus compueblanos se le acercan en busca de la buena suerte.

“Esto lo hago pa’ ayudarme”, sostuvo Santiago Rivera, quien trabajó por tres años como croupier en el antiguo Pichis Convention Center.

Recordó que “yo también trabajé en la Corco (Commonwealth Oil Refining Company) un tiempo, del 1999 al 2004. Trabajaba de operador, recibía barcos. Pero cogí una bacteria en los pulmones y me enfermé; es uno de los problemas más grandes que tengo… el respiratorio”.

PUBLICIDAD

“Después, trabajé limpiando patios y en una finca de mangó. Pero las cosas se pusieron flojas y, después, me enfermé. Yo tengo las manos que me dan unos calambres bien fuertes. Pero del gobierno me dieron una ayudita pa’ empezar a vender billetes”, contó, y destacó que se le hizo fácil establecer la agencia de Lotería Tradicional.

Según don Ariel, “el cambio resultó favorable porque la venta de billetes me está ayudando, aunque sea un poco, pero ayuda. Sobre todo con la mente, que uno la mantiene un poco distraída con esto”.

“Es que ya no podía trabajar, porque tengo las manos muy malas. Fíjese, yo empecé a vender (Lotería Tradicional) como un año antes del huracán María porque, cuando vino María (en 2017), yo estaba vendiendo”, expresó.

Entretanto, detalló que ha vendido premios pequeños, como el segundo y tercero. Sin embargo, “todavía no he vendido el primero”.

“Estoy por vender el primer premio. Siempre le digo a la gente que vengan a jugar, porque se van a pegar. Casi todos los que compran son personas mayores que les gusta jugar y todo el que juega lo hace con el interés de pegarse”, acotó.

Advirtió, por otro lado, que el asunto del “fiao” es cosa del pasado.

Santiago Rivera, como muchos en el sur de la isla, tuvo que afrontar las consecuencias del terremoto de 2020.

“A mí se me cayó la casa con los temblores (de 2020), completa. Todavía no la he podido reconstruir, pero estoy bregando eso con el gobierno. Por lo menos, los billetes me dan para sobrevivir”, expuso.

PUBLICIDAD

También recomendó “a otras personas que hagan lo mismo y se busquen una agencia de Lotería. Estoy aquí un ratito a diario y, de verdad, que se pasa bien aquí; hablo con la gente y se me olvidan las dolamas. Pero de que vendo el primer premio, eso sí”.