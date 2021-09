Puerto Rico aparece como uno de los países que más invierte en educación. El gasto educativo representa el 6% de la economía medida por el Producto Interno Bruto (PIB). Apenas otros 14 países invierten más en instrucción formal.

Pero eso no se traduce en un avanzado aprovechamiento académico. Alrededor de la mitad de los 132 países medidos por el Índice Global de Innovación presentan mejor aprovechamiento que el isleño.

“Esto me lleva a concluir que no estamos siendo efectivos en convertir la inversión educativa en destrezas para innovar en el Siglo 21″, dijo el economista Mario Marazzi durante una conferencia en un hotel de San Juan en la que participaron académicos, empresarios, organizaciones sin fines de lucro y distintos profesionales.

El también científico de datos estaba resumiendo sus hallazgos sobre la competitividad de Puerto Rico en distintas áreas de la innovación. La economía puertorriqueña no está incluida entre los países o territorios evaluados en el Índice Global de Innovación que elabora la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Marazzi, por encomienda del Centro de Innovación del Foundation for Puerto Rico agrupó la información disponible de las distintas variables que contempla el Índice. Los resultados muestran un escenario dual. En algunos renglones, el territorio isleño mostraría un alto nivel de competitividad y, en otros, estaría rezagado a los últimos puestos del planeta.

“Estamos todavía en una etapa preliminar para hacer un diagnóstico completo de la innovación en Puerto Rico. Pero, con lo presentado hoy, vemos un Puerto Rico que hace grandes aportaciones a la innovación a nivel mundial, pero muchas veces con los recursos que son ‘tripas de corazones’. Uno se queda con la sensación de que hay un potencial que todavía no logramos alcanzar porque los recursos para innovar no llegan a los que están innovando”, sostuvo Marazzi.

Puerto Rico no participa del Índice porque, en esencia, no tiene relación directa con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, dijo Marazzi. Del mismo modo, muchos de los datos que se necesitarían para la inclusión de la isla no están disponibles o recaen sobre otras mediciones internacionales, como el Índice de Desempeño en Logística y el Índice de Competitividad Global, en los que Puerto Rico tampoco participa.

El análisis hecho por encomienda del Centro, con los datos parciales disponibles, reitera una dualidad en el desempeño de la economía boricua. Por ejemplo, Marazzi resaltó que Puerto Rico ocuparía el primer lugar en exportaciones de productos altamente tecnológicos. Eso responde al desarrollo a nivel local de producción cada vez más compleja, sobretodo en el área farmacéutica. Por otro lado, la isla estaría entre los últimos puestos en la exportación de servicios a través de tecnologías informáticas o en el área de las comunicaciones, una zona de amplio crecimiento con el comercio por internet.

Pese a los avanzados niveles de producción de alta tecnología, Puerto Rico tiene relativamente pocos puestos en el área de investigación. De hecho, alrededor de 74 países superarían a la isla en este renglón. “Países como Bosnia, Trinidad Tobago, Senegal, Jordania, Argelia tienen más investigadores que en Puerto Rico. Eso choca con la narrativa que tenemos los que vivimos aquí”, dijo Marazzi.

Del mismo modo, ninguna de las universidades isleñas está dentro de las mejores mil universidades que elabora la firma QS. En algún momento, la Universidad de Puerto Rico estuvo incluida, pero quedó rezagada en la última década.

En contraste, en los últimos cuatro años, la cantidad de patentes solicitadas por residentes en Puerto Rico han aumentado significativamente, con 143 peticiones en el 2020. En el 2017, el año reciente más bajo, apenas hubo 83 solicitudes.

La directora del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico, Alexandra Lúgaro, explicó que los datos hasta ahora agrupados comienzan a mostrar las fortalezas y debilidades que tiene la economía puertorriqueña de modo que se puedan gestionar iniciativas que fortalezcan el desempeño local en esas áreas que necesitan un empuje.

Sostuvo que el primer evento público del Consejo de Innovación y Política del Centro, celebrado ayer, lo que busca es promover el diálogo entre distintos sectores de la economía de modo que se puedan generar alianzas que ayuden a eliminar esas deficiencias que se detecten.