Aunque padres, madres y encargados continúan acudiendo a los centros de vacunación contra el COVID-19 para inmunizar a menores de 5 a 11 años, el ritmo con que esto ocurre es menor al anhelado por las autoridades, con un alcance de 66.6% de cobertura con la primera dosis.

De mantenerse ese ritmo de vacunación, con los datos recopilados en el Sistema Electrónico de Inmunización de Puerto Rico (PREIS) hasta el viernes, significa que el próximo lunes la cobertura en ese grupo poblacional sería de alrededor de un 70% con la primera dosis y 30% sin vacunar.

Ese día -21 de febrero- es la fecha límite establecida por el gobernador Pedro Pierluisi, mediante orden ejecutiva, para que los menores hayan completado su serie inicial de vacunación como requisito para asistir de forma presencial a las escuelas públicas y privadas del país.

Ante eso, esta semana se redoblarán los esfuerzos para aumentar la cantidad de menores vacunados, con centros adicionales de vacunación dirigidos de forma exclusiva a la población pediátrica.

A continuación, los centros:

- El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico opera un centro de vacunación pediátrica y de adultos en The Mall of San Juan - Lunes a sábado de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. | Domingos de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los “Vacu Kids” de la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico (VOCES) están ubicados en:

- Plaza Las Américas en San Juan - Lunes a sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. | Domingos 11:00 a.m. a 6:00 p.m. [Permanente]

- Mayagüez Mall en Mayagüez - Lunes a jueves de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. | Viernes y sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. | Domingos 11:00 a.m. a 5:00 p.m. [Permanente]

- San Patricio Plaza en Guaynabo - Jueves a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. [Temporero]

- Cantón Mall en Bayamón - Jueves a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. [Temporero]

- Aguadilla Mall en Aguadilla - Jueves a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. [Temporero]

- Plaza del Norte en Hatillo - Jueves a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. [Temporero]

- Las Catalinas Mall en Caguas - Jueves a sábado de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. [Temporero]

También puede ver en este enlace una lista completa de los Centros de Vacunación de COVID-19, según el registro del Departamento de Salud.