El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, aseguró que han habido avances en las gestiones para atender los principales reclamos del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico.

Señaló que algunos de los reclamos incluyen el pago de las horas extra, el retiro digno, la revisión de las escalas salariales y la negociación del convenio colectivo.

En momentos en que decenas de bomberos participan de las manifestaciones del “Día de la Indignación Nacional” en Hato Rey, el DSP emitió un comunicado de prensa en el que Garffer indicó que completó el trámite ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) correspondiente a la solicitud de pago de las horas extra.

Agregó que, actualmente, la solicitud se encuentra ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pendiente de evaluación y aprobación.

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“Hemos adelantado gestiones concretas junto a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, para atender los planteamientos de nuestros bomberos. En el caso del pago de las horas extra, que atenderá el reclamo de más de 800 bomberos, notificamos que el trámite ante la OGP fue completado y que la solicitud se encuentra ante la Junta”, expresó Garffer, en declaraciones escritas.

“Reconocemos la importancia de este reclamo y continuaremos dando seguimiento al proceso”, agregó.

1 / 106 | 📷 En fotos: manifestantes amanecen en Hato Rey para el Día de Indignación Nacional . Manifestantes se congregaron este viernes en Hato Rey para participar del Día de la Indignación Nacional, una jornada convocada por organizaciones sindicales, sociales, ambientales y comunitarias. - Xavier Araújo 1 / 106 📷 En fotos: manifestantes amanecen en Hato Rey para el Día de Indignación Nacional Manifestantes se congregaron este viernes en Hato Rey para participar del Día de la Indignación Nacional, una jornada convocada por organizaciones sindicales, sociales, ambientales y comunitarias. Xavier Araújo Compartir

Por su parte, el comisionado de Bomberos, Josué Piñeiro Torres, sostuvo que están “fortaleciendo al Cuerpo de Bomberos tanto en su capacidad operacional como en el desarrollo profesional de nuestro personal”.

“Estas inversiones, junto con las gestiones administrativas dirigidas a atender sus reclamos laborales, responden a nuestro compromiso con los bomberos y la seguridad de todos los puertorriqueños”.

Mientras, ante las manifestaciones convocadas para hoy, el secretario hizo un llamado a garantizar la continuidad de los servicios esenciales que ofrece el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (NCBPR).

“Respetamos el derecho de nuestro personal a manifestarse, pero el pueblo de Puerto Rico merece contar con sus bomberos en todo momento. La seguridad de nuestras comunidades es una responsabilidad compartida. Reiteramos nuestra disposición al diálogo y a continuar trabajando en alternativas que atiendan las necesidades de nuestros servidores públicos”, dijo.

Asimismo, indicó que tras varias reuniones entre el DSP, el NCBPR, La Fortaleza y el Sindicato, se preparó un borrador de piezas legislativas dirigido a mejorar las condiciones salariales y de retiro de los bomberos. Entre las propuestas figura identificar una fuente recurrente de ingresos para financiar el retiro digno.

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El DSP compartió el borrador con el Sindicato y está a la espera de sus comentarios para continuar trabajando en la propuesta.

Por otro lado, apuntó que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) trabaja en el desarrollo y la evaluación de las nuevas escalas salariales de los empleados públicos.

Tenso momento en Plaza Las Américas: lo que pasó después en Black Friday Así se vivieron las primeras horas del Día de Indignación Nacional.

En lo referente al convenio colectivo, el DSP remitió su propuesta final al Sindicato el pasado 19 de mayo. Posteriormente, el 2 de septiembre, la organización sindical informó que se reuniría para evaluar el documento y comunicar su posición. Al 17 de noviembre, el Departamento continuaba a la espera de una respuesta oficial o contrapropuesta que permitiera avanzar en el proceso de negociación.

De igual forma, se espera que en diciembre otros 100 bomberos culminen su formación en la Academia, fortaleciendo así la capacidad operacional del Negociado y los servicios de emergencias en Puerto Rico.

El comunicado añadió que en “lo que va de 2026, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha entregado 19 camiones de extinción al NCBPR en cuatro jornadas, con una inversión de $13.9 millones en unidades y equipos de extinción. Para 16 de estos camiones, la actual administración completó el 85% de su costo, luego de un pago inicial del 15% efectuado durante la administración anterior”.

Agregó que adquirió ocho camiones cisterna para apoyar las operaciones del NCBPR y del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, mediante una inversión de $2.3 millones provenientes de la Reserva de Emergencia.

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Los recursos entregados este año incluyen 98 tabletas para agilizar las inspecciones, una lancha de extinción, 10 vehículos de apoyo operacional, dos unidades para incendios forestales, equipo de rescate vehicular y un camión cisterna para la División de Fuegos Forestales, adquirido con $198,500 del Servicio Forestal de Estados Unidos.

También destacó que la aprobación de $1.4 millones en asistencia federal para el programa de fuegos forestales y un incentivo mensual de $136 durante dos años para los bomberos forestales.

Destacó que, en cuanto a las instalaciones, el personal de la estación de Carolina fue trasladado al centro de gobierno mientras se evalúa la restauración de la estación original. En Guayanilla, la Administración de Servicios Generales convocó una subasta para el diseño y la construcción de una nueva estación.