DTOP ordena la inspección de los 42 puentes en la ruta del megatransformador

“No estamos exentos a que no pase absolutamente nada, porque estamos pasando por estructuras existentes, pero sí se tomaron todas las precauciones para cumplir y para asegurarnos que no vamos a afectar la seguridad vial”, manifestó Vélez Vega.

“Esto conlleva programas de computadoras, modelos tridimensionales para saber exactamente cómo ese equipo va a pasar por el puente y cómo lo va a afectar, se modelan los puentes. Hay que ser responsables y no crear el caos ni ansiedad en las personas porque desconocen cómo son los procesos”, expresó, al responder a las críticas dirigidas al DTOP por el tiempo que requirió para emitir el permiso especial a LUMA.

La secretaria recordó que no es la primera vez que se movilizan equipos similares por las carreteras del país. No obstante, apuntó que la información que recabó dentro de la agencia es que hubo operativos similares que impactaron negativamente la infraestructura vial, aunque no ofreció más detalles.