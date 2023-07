El exsenador Eduardo Bhatia fue nombrado presidente de la Junta de Directores de Hispanic Information Telecommunications Network (Red Hispana de Información y Telecomunicaciones), una empresa de medios en español.

Fundada en 1981 por el puertorriqueño José Luis Rodríguez, la programación educativa de la entidad sin fines de lucro llega a unos 45 millones de hogares a lo largo de Estados Unidos, señaló Bhatia ayer en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Para mí, es un orgullo y un honor –más que nada, un honor enorme– que me hayan considerado, que me lo hayan pedido, y me da la oportunidad profesionalmente de aportar, de devolver a la comunidad, de ayudar a un proyecto que va a ser bien exitoso para el futuro”, expresó el profesor invitado en la Universidad de Princeton.

Bhatia dijo que aceptó presidir la junta porque apuesta al futuro de la cadena televisiva y consideró que él podría servir de puente “para tener contenido puertorriqueño, contenido que hagamos acá en la isla” que el canal pueda transmitir.

Michael D. Nieves, presidente y CEO de la empresa, dijo sobre Bhatia, en un comunicado de prensa, que “su notable liderazgo, combinado con su pasión por empoderar a la comunidad hispana, será fundamental para guiar el crecimiento e influencia de (Hispanic Information Telecommunications Network)”.

Para Bhatia, el rol como presidente de la junta, comparado con la política, “me va a permitir, ahora mismo, ser más efectivo con mi tiempo y lograr más los cambios que yo quisiera lograr desde el mundo educativo”.

“Son trincheras nuevas, de luchas nuevas”, dijo Bhatia. “La política local está bien turbia, y hay muchas distracciones. Yo lo que quisiera ver es cómo puedo aportar lo más posible”.