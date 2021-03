El Departamento de Educación anunció que a partir de mañana, miércoles, comenzará la entrega de desayunos en modalidad “Grab and Go” (Recoge y vete) en los comedores escolares de las escuelas públicas.

El menú constará de panecillos, cereales, frutas y alimentos no preparados que los padres recogerán en el mismo horario del almuerzo escolar, pero que será para el desayuno del próximo día.

La agencia informó en un comunicado de prensa que el programa busca proveer alternativas de desayunos saludables para que los padres, madres o encargados tengan alternativas a la hora de proveerle alimento a sus hijos.

“Nos llena de mucha alegría el poder anunciar que, a partir de este miércoles, nuestros comedores escolares estarán sirviendo desayunos Grab and Go. Esto es parte del programa de alimentos de verano por lo que, todo menor de uno a 18 años, podrá beneficiarse de los alimentos. No es necesario estar matriculado en el sistema público de enseñanza. Exhortamos a que sean partícipes de esta oportunidad”, indicó en declaraciones escritas la designada secretaria de Edcuación, Elba Aponte Santos.

Sobre 60 mil niños y jóvenes reciben diariamente los servicios de alimentos, según Educación. La dependencia informó que hasta el pasado 26 de febrero se habían ofrecido unos 8 millones de platos de almuerzos,

Los horarios son establecidos por las comunidades escolares, por lo que se recomienda comunicarse con los directores de escuela para conocer cuándo pasar a buscar los alimentos.

El Programa de Servicios de Alimentos de Verano (PSAV), que tradicionalmente se ofrece durante junio a julio, se extendió hasta junio de 2021 luego de que el Departamento de Educación obtuvo una dispensa del programa Food and Nutrinion Services, adscrito al Departamento de Agricultura federal (USDA).

“Reconozco la gran labor que día a día realizan nuestros empleados de comedores escolares y que no se detuvo en ningún momento. A ellos, mi mayor agradecimiento y a los padres los exhorto a que participen de esta oportunidad de alimento saludable y balanceado”, puntualizó Aponte Santos.