El Departamento de Educación federal se ha propuesto desenmarañar las fallas que dan pie a que los millones y millones de dólares de presupuesto que recibe la agencia local no lleguen a donde hacen falta, lo que ha dado pie a los problemas que por décadas ha aquejado al sistema escolar público de la isla.

Aún no está claro cómo se logrará esto, pero es uno de los enfoques principales del equipo de la agencia federal que se encuentra en Puerto Rico desde la semana pasada, destacó Chris Soto, asesor senior del secretario de Educación federal, Miguel Cardona, y coordinador del Equipo de Sostenibilidad de la Educación en Puerto Rico (PRES, en inglés).

“Hemos encontrado que a veces los fondos quizá no llegan a ciertos lugares. Ok. Pues, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Por qué esos fondos no están llegando? ¿Es porque hay mucho cambio de personal y necesitamos educar y orientar al personal sobre las regulaciones y las leyes para que todo el mundo esté claro? Así que estamos haciendo mucho de eso, y eso es parte de esa asistencia técnica. Tenemos gente aquí, clarificando ciertas regulaciones y leyes para que ellos estén claros cuando ese dinero tenga que salir”, expresó Soto, tras un encuentro esta mañana entre funcionarios federales y funcionarios locales en la sede de la agencia.

“Eso es trabajo de largo plazo, esto no va a suceder en un mes. Tenemos que encontrar esos problemas, identificar dónde se pueden necesitar más recursos para el Departamento de modo que se puedan desenredar esos problemas, y luego seguir haciéndolo... Seguir haciéndolo, asegurarnos que sea un comportamiento y una cultura que se continúe, sin importar quién esté en qué posición”, agregó.

Los señalamientos de corrupción y mal manejo de fondos federales han plagado al Departamento de Educación principalmente en las pasadas tres décadas. En el 2019, Educación perdió acceso a millones de dólares en fondos federales debido a malos manejos mientras se concretaba la contratación de un síndico que supervisara su uso.

“No es una sorpresa que tenemos un fiduciario externo y eso es parte de la solución para asegurar que todos los fondos estén pasando a través de este monitor, que se asegure que los fondos sean usados de forma efectiva, juiciosamente y con integridad. Esto no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, pero la primera pieza es tener ese ente externo en su lugar”, indicó.

El contrato con la empresa Alvarez & Marsal para fungir como síndico -firmado a principios de este año- establece que recibirán $79.7 millones por un período de dos años y la contratación puede extenderse por dos períodos adicionales de 12 meses. Este año fiscal, recibirían $37.7 millones por su primer año de servicios.

Soto encabeza un equipo de unos 15 funcionarios de Educación federal que llegó la semana pasada a Puerto Rico para reunirse tanto con representantes gubernamentales como con miembros de comunidades escolares y de la academia para diseñar un plan que permita que, entre otros asuntos, el Departamento de Educación puertorriqueño pueda recuperar el control de fondos federales. La semana pasada, los trabajos del equipo se enfocaron en control fiscal, mientras esta semana se amplía la agenda para atender, además, discusiones sobre infraestructura escolar y apoyo en áreas programáticas, como sería Educación Especial, Educación Elemental y Secundaria, y Educación Ocupacional y Técnica.

La ronda de trabajos de estas dos semanas fue precedida por una visita de Cardona en junio pasado, así como una serie de reuniones que Soto tuvo en la isla el mes pasado. Soto indicó que, previo a llegar este mes, miembros de equipo participaron de reuniones con personas con injerencia en el sistema escolar para escuchar sus preocupaciones.

Soto no fue categórico en detallar si han identificado contradicciones entre la información que reciben del Departamento de Educación y lo que han recibido de otras fuentes o lo que han podido observar en su visita.

/ Aurea Santiago, encargada del comedor de la escuela Agripina Seda en Guánica, recorre los escombros del recinto que colapsó tras el temblor. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago indicó que prácticamente vio toda la construcción del plantel en el cual su papá también laboró. (Ramón “Tonito” Zayas)

Apenas unos cuantos escritorios se salvaron del colapso total de la edificación. (Ramón “Tonito” Zayas)

La estructura no aguantó el temblor de magnitud 6.4 que se registró a las 4:24 a.m., ni el sismo subsiguiente de magnitud 5.6. (Ramón “Tonito” Zayas)

El edificio de tres pisos colapsó casi en su totalidad en varias partes. (Ramón “Tonito” Zayas)

La escuela servía a un total de 434 estudiantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

Por suerte, la escuela no estaba abierta al momento de ocurrir el temblor luego que el gobierno atrasó el inicio de clases. (Ramón “Tonito” Zayas)

La escuela Agripina Seda fue uno de 11 planteles en Guánica que sufrieron daños moderados o severos a causa de los temblores. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santiago dijo a El Nuevo Día que "jamás pensé que iba a pasar esto. Es una tristeza para Guánica". (Ramón “Tonito” Zayas)

César González, comisionado de seguridad de Educación, e Iris Berríos, superintendente de la región Ponce, inspeccionan la estructura de la escuela. (Ramón “Tonito” Zayas)

Varios perros se dieron la tarea de explorar los escombros pese al peligro latente de que la estructura continuará derrumbándose. (Ramón “Tonito” Zayas)

La mayoría de los edificios del plantel colapsaron, y los que quedaron en pie parecían haberse jamaqueado de un lado a otro. (Ramón “Tonito” Zayas)

González dijo que "Hasta este momento, tenemos 11 escuelas, de 73 que se han inspeccionado, y que han sufrido daños". (Ramón “Tonito” Zayas)

Reynaldo Cancel Santos laboraba como conserje de la escuela y también llegó hasta el edificio para ver los daños. (Ramón “Tonito” Zayas)

Santos, en la foto junto con Santiago, indicó que llevaba 16 años trabajando en la escuela. (Ramón “Tonito” Zayas)

González dijo que hay preocupación en la agencia sobre cuántas de las 856 escuelas en la isla pueden resistir un temblor mayor. (Ramón “Tonito” Zayas)

El comisionado de seguridad de Educación añadió que el total de escuelas con daños estructurales podría aumentar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Mientras, Berríos dijo que, al momento, no ha decidido a qué escuela se trasladarán los estudiantes de la Agripina Seda. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Hay un poco de todo, lo que no es sorprendente”, apuntó, al destacar que parte de su intención es identificar soluciones en consenso. “Somos grandes propulsores de la comunicación. Por simple que suene, asegurarnos que todos estén en la mesa, así estemos hablando de infraestructura y todas las agencias que tienen que ver con eso, o estemos hablando de control fiscal y el síndico... Hemos encontrado que nuestro trabajo es ser un conciliador, traer gente a la mesa aun si las conversaciones van a ser incómodas”, añadió.

En términos de la infraestructura escolar, el funcionario federal celebró que Educación adelantó ya la contratación de un manejador de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) para encargarse de la reconstrucción y las reparaciones mayores de escuelas.

“Nuestro secretario (Cardona) ha sido bien enfático en que los estudiantes aprenden mejor cuando están en un salón, así que sino llevamos las escuelas a cómo deben estar, pues los estudiantes no estarán en el salón. Por eso es que hemos sido tan agresivos para entender cuáles son los retos de la infraestructura, ser parte de estas conversaciones”, expresó.

A raíz de la pandemia de coronavirus y la falta de espacios adecuados para recibir estudiantes debido a los daños causados por el huracán María, en 2017, y los terremotos del año pasado, actualmente hay 28 escuelas cuyos estudiantes aún toman todas sus clases completamente a distancia. Otras 832 comunidades escolares toman al menos un día de clases presenciales a la semana, la gran mayoría (785) toman clases de forma presencial los cinco días de la semana, según datos provistos por Educación.

En los próximos días, el equipo visitará comunidades escolares alrededor de la isla y, entre otros encuentros, habrá reuniones con padres de estudiantes de Educación Especial y activistas de los derechos de esta población, adelantó Soto.

El equipo tiene previsto culminar sus reuniones el viernes.

“Vamos a tomar todas las cosas que hemos escuchado, todo lo que hemos validado mientras hemos estado aquí. Vamos a trabajar con el liderato del Departamento de Educación de Puerto Rico, pero también con el liderato del secretario Cardona, presentar cuál es nuestro plan para esa asistencia técnica y también ver si se necesitan recursos adicionales para implementar las cosas que están, sea en la Ley 85 (de Reforma Educativa de 2018) o en el plan estratégico”, señaló Soto.