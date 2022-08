La denuncia de una madre en redes sociales, que alega que su hijo es víctima de discrimen en la escuela a la que asiste porque no se le permite teñirse el cabello o ir con las uñas pintadas, llevó al Departamento de Educación a iniciar una investigación para conocer si, en efecto, hubo alguna actuación incorrecta por parte del personal escolar.

“En relación con las alegaciones de la madre de un estudiante que denuncia que una maestra obligó a su hijo a desprenderse de sus uñas de gel, el Departamento ha advenido en conocimiento y ha comenzado una investigación”, informó la agencia a través de declaraciones escritas.

Una publicación en Facebook que se volvió viral fue la que dio pie a la reacción de Educación, agencia que afirmó que está prohibido el discrimen “por razón de orientación sexual o identidad de género en el sistema público”.

“Por la confidencialidad que resguardan los procesos investigativos y, debido a que se trata de un estudiante menor de edad, permitiremos que el proceso investigativo –para evaluar las actuaciones correctas o incorrectas por parte del personal escolar– concluya. Esto permitirá, de ser necesario, adiestrar o readiestar al personal escolar”, añadió.

Jmary Vega Malavé fue quien publicó la denuncia ayer, lunes. En el escrito, la madre narró que personal de la Escuela Washington I, en Guayama, presuntamente “le mandó a arrancar el trabajo en gel de sus uñitas porque solo las niñas son las que se las pintan”.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Vega Malavé explicó que se enteró de la situación cuando fue a recoger a su niño de nueve años.

“Ayer, cuando lo fui a buscar a la escuela, con lagrimitas en los ojos, no era que estaba atacado llorando, pero me explicó lo que pasó, que lo mandaron a quitarse las uñas porque las uñas no estaban permitidas en la escuela y que eso era para niñas. Esas fueron las expresiones que él me hizo... Están sexualizando el issue de pintarse las uñas”, denunció.

La directora del plantel, Carmen Tirado, declinó comentar por la investigación en curso, pero sí señaló sentirse “confundida” con la situación.

Según la madre, este no es el primer incidente que se da en la escuela. El semestre pasado, alegó, la directora del plantel no le permitió la entrada al menor porque llevaba el pelo teñido de “su color favorito”. “Me lo suspendió hasta que regresara con su color natural de pelo o lo recortara ‘coco pelado’”.

El reglamento general de estudiantes y asistencia obligatoria de Educación dispone, sobre ese particular, que “no se establecerán medidas disciplinarias por forma, largo y color de cabello a los estudiantes”. La normativa incluye el “cabello pintado de colores”.

En otra ocasión, al niño tampoco se le permitió entrar al plantel porque no llevaba los zapatos de color negro.

“El país se está cayendo en cantos, la educación está por el piso, los nenes estuvieron remoto por dos años, y tú le vas a prohibir la educación por el pelo, las uñas o los zapatos”, cuestionó Vega Malavé. “Tengo un montón de mensajes de madres en mi Facebook que han pasado por lo mismo y que no han llegado a nada”, lamentó.

Describió a su hijo como tímido, empático y educado. “Él es un niño que le encantan los embelecos. Mientras muchas personas lo sexualizan, él lo ve como algo cool, él no entiende ni lo que está pasando, (pregunta) que por qué lo mandaron a quitarse las uñas, él estaba bien emocionado con sus uñitas”, resaltó.