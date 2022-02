Un censo al interior de las escuelas públicas del país arrojó de forma preliminar que un 71% de los estudiantes de cinco a 11 años ya había recibido su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, informó este martes el Departamento de Educación. Asimismo, un 48% de los alumnos de 12 a 15 años, y un 62% del grupo de 16 años en adelante, ya tiene su dosis de refuerzo.

“Hay una gran cantidad que, aunque no están completamente vacunados, entraron al proceso (de vacunación)”, sostuvo Wendy Colón, ayudante del secretario Eliezer Ramos y enlace con los directores y superintendentes regionales, en declaraciones a El Nuevo Día.

La orden ejecutiva 2022-006 del gobernador Pedro Pierluisi establece que al 21 de febrero los estudiantes de cinco a 11 años debían tener al menos dos dosis para asistir presencialmente a la escuela, mientras los de 12 años o más deben tener la de refuerzo o recibirla una vez sean aptos. Esa fecha se alcanzó con un gran número de alumnos sin haber completado o iniciado el proceso de vacunación. Colón apuntó, sin embargo, que esa orden y el requisito continúa vigente.

PUBLICIDAD

“La flexibilidad que tuvimos es para que los estudiantes de 5 a 11 años pudieran entrar (al plantel) con al menos una vacuna y el de 12 a 15 pudiera entrar con dos dosis, evidenciando que está en el proceso para el refuerzo”, indicó. El censo preliminar arrojó que un 16% de los alumnos de cinco a 11 años tenía solo la primera dosis.

De un total de 860 planteles, unas 162 escuelas continuaban realizando su censo esta tarde, por lo que los datos serían preliminares hasta tanto el nivel central de Educación reciba los números.

Colón explicó que el por ciento mayor de estudiantes no vacunados se encuentra en la población de cinco a 11 años de educación especial, con un 10%. “Muchos de ellos han entregado excepción médica o religiosa”, manifestó. Pero hay un 6% entre los no vacunados de ese grupo cuyos padres o encargados no han presentado una excepción válida.

Al considerar la matrícula de 204,540 correspondiente a las 698 escuelas que habían reportado sus datos, un 92% había completado su primera dosis, segunda dosis o refuerzo. La directora de Servicios Médicos de Salud, Evelyn Rivera, indicó que la dirección que lleva esa cifra es cónsona con el cumplimiento general de vacunación en las escuelas, que ronda el 90%. “Es cónsono con los porcientos que siempre hemos mantenido”, aseguró Rivera.