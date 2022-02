A diferencia de lo que han comenzado a hacer otros países, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó hoy, martes, que no vislumbra, por el momento, flexibilizar las medidas que ha tomado para controlar la propagación del COVID-19 en la isla, y esperaría que caduquen las restricciones vigentes a finales de marzo.

En cambio, el mandatario se propone enmendar esta tarde la orden ejecutiva que ordenó la vacunación de los menores de 5 a 11 años como requisito para tomar clases presenciales, de manera que aquellos que tengan ya la primera dosis puedan tomar cursos en las escuelas mientras terminan el ciclo de vacunación, confirmó Sheila Angleró, oficial de prensa de La Fortaleza.

El decreto que establecía esa exigencia disponía que debían estar completamente vacunados ayer, lunes. Los alumnos de 12 años o más debían tener el refuerzo si ya cumplían con el término requerido.

“Mi inclinación es dejar las restricciones existentes hasta que venza la orden ejecutiva actual, que será a finales de marzo (el 31 de ese mes). Es mi inclinación, pero sigo vigilante y viendo todas las estadísticas”, indicó Pierluisi, al repasar que el uso de la mascarilla en exteriores se requiere en actividades de más de 50 personas donde no se pueda mantener el distanciamiento físico.

PUBLICIDAD

“En los interiores, se ha dispuesto que se utilice a menos que sean reuniones o actividades de 20 o menos personas en que todas los presentes estén vacunadas, y ahí se hace la excepción”, abundó.

Recalcó que el país sigue atravesando por una pandemia y que se justifican las medidas que ha tomado y los mandatos relacionados con la vacuna y sus refuerzos.

Las órdenes que vencen el 31 de marzo disponen sobre el requisito de refuerzo de la vacuna para los empleados de salones de belleza, barberías, salones de estética, spa, gimnasios, centros de cuido de niños -incluidos los Head Start y Early Head Start- y casinos, además del límite 75% de aforo en restaurantes, barras, chinchorros, teatros, cines y lugares que tengan como función principal llevar a cabo actividades multitudinarias.

Las restricciones que aplican a los viajeros de vuelos domésticos e internacionales no tienen fecha de vigencia específica, sino que se mantendrían en efecto hasta que se apruebe una nueva orden ejecutiva o se cancele la declaración de emergencia por la pandemia decretada en marzo de 2020.

Sobre las expresiones que hizo ayer, lunes, en torno al acceso a clases presenciales de los estudiantes que no hayan completado su ciclo de vacunación, dijo que solo estarían impedidos de acudir a las aulas aquellos que no tengan ninguna de las dosis de la vacuna.

El director o directora de la escuela o la enfermera del plantel estarían a cargo de dar seguimiento para que los menores que tengan, al menos, una dosis obtengan la segunda o el refuerzo, según sea el caso.

PUBLICIDAD

“En el caso de los estudiantes, ya tenemos más de la mitad de los que tienen 5 a 11 años completamente vacunados, y hay una cantidad, un 25%, que no se ha vacunado. La segunda dosis le falta a un cuarenta y tantos por ciento, y he dispuesto que, para evitar que se desestabilice el sistema educativo, que todo niño que haya iniciado el proceso de vacunación se le dé seguimiento para que reciba la segunda dosis en el tiempo y, si no lo hace, no tendrá el derecho de recibir educación presencial”, sostuvo Pierluisi, en un aparte con la prensa durante una actividad conmemorativa de la Semana de la Policía, en el Capitolio.