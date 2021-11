La política gubernamental en torno al uso de la mascarilla como medida de prevención contra el Covid-19 se mantendrá inalterada independientemente de las cifras bajas de contagio que se experimentan en Puerto Rico, dijo este viernes el secretario de Salud, Carlos Mellado López.

Según el funcionario, no se felixibilizará justo por el alto volumen de tráfico de personas desde jurisdicciones en las que las cifras de contagio por el coronavirus siguen altas como es el caso de Estados Unidos y otros países del Caribe.

Puerto Rico ha contado con una alta tasa de vacunación y tiene números bajos de contagios. Este pasado jueves, en tanto, comenzó el proceso de vacunación a niños y niñas de cinco a 11 años. Las cifras oficiales más recientes del Departamento de Salud, que corresponden a resultados del jueves, apuntan a que se había vacunado a 271 niños y niñas en el Departamento de Salud y otros 79 en el Hospital Pediátrico.

El jueves también inició la vacunación en el Hospital Auxilio Mutuo, y este sábado arranca en farmacias de las grandes cadenas, como es el caso de Walgreens, y el lunes en Centros 330. La meta de Salud es aplicar la primera dosis a esta población, que ascienden a unos 227,000 niños y niñas, para principios de diciembre.

Mellado López compartió con la prensa en la sede de Ser de Puerto Rico, donde esta mañana se administrarían 300 dosis mediante el mecanismo del servicarro. En el evento, matizado por llantos y gritos de los infantes, entre una que otra sonrisa, también estuvieron presentes el gobernador Pedro Pierluisi y la gobernadora de Nueva York, Kathleen Hochul.

“Sobre el uso de la mascarilla, no me atrevo predecir qué va a pasar con el Covid porque ya hemos fallado en predicciones. Es difícil porque mientras en Estados Unidos, que es de donde más gente viene (a Puerto Rico) y el Caribe tengan unos números tan elevados en positividad y números tan bajo en vacunación, vamos a tener que seguir teniendo las protecciones. Te diría que en el momento en que veamos que esa curva de mortalidad se elimina, en el momento en que las hospitalizaciones disminuyan considerablemente podríamos a comenzar a hablar de, quizás, la no utilización de la mascarilla”, dijo Mellado López.

“Pero se acercan las fiestas de Navidad y sabemos que en Puerto Rico se disfruta bastante”, agregó.

En un aparte con El Nuevo Día, recordó que la última vez que se liberalizó el uso de la mascarilla, los números de contagios se dispararon al coincidir esa decisión con el inicio de la variante delta.

“Cuando flexibilizamos el uso de la mascarilla, tuvimos un gran aumento por la variante, que era algo con lo que no contábamos y por eso, en este momento, quiero ser bien riguroso porque tenemos números bajitos y queremos mantenerlos”, afirmó Mellado López.

Elogios de Hochul

En unas breves palabras a la prensa en el vestíbulo del edificio principal de SER, ubicado en Hato Rey, Hochul se desbordó en elogios al hablar de la estrategia de vacunación implementada en Puerto Rico y dijo que, contrario a su estado de Nueva York, la controversia sobre la vacunación no se ha convertido en un “juego político”.

“Estamos haciendo algo increíblemente importante para salir de esta pandemia. Estés en Puerto Rico o en Nueva York, lo importante es lograr que los niños se vacunen”, dijo. “Así es como los vamos a liberar de tener que usar mascarillas y estar sujetos a otras restricciones y felicito al Gobernador por la manera en que ha atendido la crisis de la pandemia en Puerto Rico”, dijo Hochul al referirse a la alta tasa de vacunación en Puerto Rico.

“Me alegra ver que esto no se está convirtiendo en un juego político y cómo la gente se ha dado cuenta de cómo podemos atender una pandemia”, agregó.

Cuando un reportero le preguntó si había identificado estrategias que implementaría en Nueva York, Hochul nuevamente habló de cómo el tema se ha politizado en su estado.

“Puerto Rico ha demostrado cómo hacerlo… tienen más del 90% de la población vacunada y van a poder declarar victoria sobre este virus más temprano que cualquier estado”, dijo.

Como parte de la visita de Hochul, el gobernador sostuvo una reunión en la mañana con la gobernadora para discutir temas tales como salud, esfuerzos de vacunación y la reconstrucción de la red eléctrica.

“La gobernadora está en Puerto Rico para brindarnos apoyo en temas importantes como el tema de la salud y por eso dijo presente en esta actividad de vacunación y en las instalaciones de SER que tanto aportan al bienestar de nuestra niñez. En el área de energía, quiere utilizar los recursos de su estado para apoyarnos en los esfuerzos de transformar el sistema eléctrico hacia la generación con energía renovable”, subrayó Pierluisi.

El primer ejecutivo no contestó preguntas en la actividad, por lo que no entró en detalles sobre cuál es la colaboración que se está dando en el tema energético. Su portavoz, Sheila Angleró, indicó se se refirió a adiestramiento para las instalaciones de placas solares