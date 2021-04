El personal docente del sistema educativo público del país impartirá sus clases en la modalidad virtual desde sus respectivos hogares, si cuentan con conexión a internet, aunque el director escolar podrá convocarlos al trabajo presencial si surge alguna necesidad especial de servicio, reiteró este domingo el Departamento de Educación.

Tras el anuncio del alza en las cifras de contagios por COVID-19, la secretaria designada Elba Aponte emitió una comunicación oficial el 8 de abril donde estableció como medida de prevención y de acuerdo al protocolo avalado por el Departamento de Salud que, desde el lunes, 12 de abril, se retoma la educación a distancia de forma exclusiva en todas las escuelas, tras poco más de un mes de la implementación de la primera fase de regreso a clases presenciales.

Durante su vista de confirmación la pasada semana, Aponte precisó que unos 2,585 estudiantes en toda la isla acudían a 120 escuelas durante esa primera fase en marzo, pero aclaró que esa cifra variaba a tono con los informes semanales de riesgo de transmisión del COVID-19 provistos por Salud.

“La media continuará hasta que los niveles de incidencia sean considerados seguros de acuerdo a los parámetros del Protocolo para la vigilancia del COVID-19. La comunicación también establece que los superintendentes escolares y directores podrán convocar a los maestros y demás personal de acuerdo a la necesidad del servicio. Los maestros y asistentes con conexión a internet en sus hogares podrán mantenerse en teletrabajo”, sostuvo la agencia en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

A través de la isla, los empleados docentes que ya habían retomado su trabajo de forma presencial junto a los estudiantes en las escuelas, se preparan para continuar sus cursos en la modalidad virtual, tras recibir la instrucción el jueves. “Nos indicaron que estaríamos desde nuestras casas como dice el comunicado de la secretaria. Sobre los asistentes (de Educación Especial), trabajarían de forma remota junto a nosotros, pues a ellos se les facilitó equipo para que se integren a las clases virtuales”, expresó un maestro de Educación Especial a este medio.

El docente manifestó preocupación debido a que no a todos los estudiantes “les funciona una educación virtual. En los próximos años habrá muchos estudiantes con rezago en diferentes áreas”. Asimismo, consideró que la determinación respecto a las escuelas no será suficiente para frenar el alza en contagios, “pues la transmisión del COVID se está dando en otros lugares por la irresponsabilidad de las personas”.

Una maestra de la región educativa de Bayamón, por su parte, compartió con este medio que el proceso y las instrucciones impartidas por Educación han sido confusas y desordenadas, lo que ha provocado incertidumbre entre los docentes.

“Yo había comenzado el lunes, 5 de abril, a trabajar presencial. El miércoles (7 de abril) en la tarde llegó un memo, que nos quedáramos en las casas trabajando virtual. Luego llegó otro memo que los nenes se quedaban en la casa y los maestros en la escuela. Luego, más tarde llegó otro memorando diciendo lo contrario. El viernes en la mañana volvieron a escribir para aclarar las instrucciones, ya que el anterior parecía que daba la potestad a los directores de decidir”, relató.

Entre los maestros también es constante la preocupación respecto a la falta de acceso a internet que continúan enfrentado muchos estudiantes y sus familias, lo que dificulta o imposibilita una educación virtual adecuada.

“Considero importante señalar que al día de hoy hay estudiantes que no están conectándose a clases virtuales por diversas razones como: padres que trabajan, cuidadores no tienen dominio de tecnología y/o sus hogares no tienen internet de alta velocidad, etc. Para dar continuidad al proceso educativo ha sido necesario que el magisterio provea semanalmente material didáctico impreso que se entrega en la escuela y/o se envía digitalizado por correo electrónico, dependiendo la particularidad de cada familia”, compartió un maestro en declaraciones a este medio.

“Aún existe necesidad de internet en algunos lugares de nuestro país, y muchos padres no saben utilizar la tecnología”, expresó otro docente, que apoya y prefiere el regreso a clases de forma presencial. Sin embargo, el maestro criticó que Educación no actuó de forma inmediata, cuando Salud hizo público el miércoles el informe que establece que la isla encuentra en un nivel crítico de contagios. “Pensé que se tomaría una decisión rápida, ya que el informe sale miércoles. Sin embargo, hubo que esperar instrucciones para comenzar lunes de forma remota, por lo cual el jueves y viernes estuvimos expuesto”, señaló.

En las escuelas que ya habían regresado al formato presencial, el personal no docente también debió haber recibido ya instrucciones respecto a su trabajo a partir de mañana. “Solo tendrán que presentarse presencialmente empleados de comedores escolares, conserjes, guardia escolar y/o aquel personal que el director tenga la necesidad de convocar. Esa es la única información que se nos ha impartido”, compartió con este medio un empleado no docente de una escuela del área oeste.

Educación también aclaró que todas las pruebas de College Board para ingreso a la universidad que estaban en calendario ya se llevaron a cabo de manera presencial, “con un estricto protocolo de seguridad aprobado por Salud, en diciembre, febrero y marzo”, por lo cual la nueva directriz no tiene ningún efecto en ese aspecto. La única prueba pospuesta hasta nuevo aviso, indicó la agencia, es la de nivel avanzado (PNA).

“Las pruebas PIENSE , para las escuelas especializadas , también fueron suministradas de forma presencial en febrero. Las pruebas CEPA , fueron suministraos en líena es un inventario de intereses ocupacionales para octavo y décimo grado”, añadió Educación.

Asimismo, se informó que el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, el Instituto de Troquelería y Herramentajes y el Instituto de Mecánica de Aviación continuarán de manera remota por medio del Student Information System (SIS, por sus siglas). “Solo se autorizará la presencia de estudiantes en los distintos recintos cuando el profesor esté impartiendo las destrezas técnicas que, por su naturaleza, no se pueden cubrir a distancia”, aclaró la agencia.