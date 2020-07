A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura relacionada con la tormenta tropical Isaías. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, informó este jueves que hasta tempranas horas de la mañana no se había registrado ningún refugiado en ese municipio, aunque estaba habilitado el refugio en el Coliseo Rubén Rodríguez ante cualquier eventualidad que pueda surgir debido al paso de la tormenta tropical Isaías.

“No tenemos ningún refugiado, aunque tenemos el refugio preparado, listo, con todos los protocolos correspondientes, pero no ha sido necesario”, manifestó, añadiendo que el refugio está listo para cumplir con las medidas preventivas ante el COVID-19, como el distanciamiento físico entre los refugiados.

Asimismo, denunció que “ninguna de las escuelas que está en el listado (del Departamento de la Vivienda) tiene la capacidad y no están preparados, no tienen generador eléctrico, no tienen cisterna, no cuentan con unos elementos mínimos”.

De otra parte, el alcalde indicó que hasta el momento no se había reportado ninguna dificultad mayor en el municipio.

“No ha habido derrumbes, no ha habido inundaciones, meramente árboles caídos, los cuales se están atendiendo por personal del Municipio de Bayamón”, sostuvo en declaraciones a este medio. “En términos de los ríos, están en niveles razonables, no hemos tenido que avisar ni sacar a nadie de sus hogares”, expresó.

Hay dos reportes de árboles caídos que no han podido ser atendidos, debido a que están sobre tendido eléctrico. Esos casos “los van a estar atendiendo brigadas de la AEE inmediatamente cesen los vientos”, indicó Rivera Cruz.

“Lo que siempre va a haber es falta de energía eléctrica en algunos sectores y quizás falta de agua en algún sector donde el sistema de bombeo, al no recibir energía eléctrica deja de funcionar”, apuntó el alcalde.