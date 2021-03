Poner a disposición del público la Hacienda Sabanera para celebrar actividades, alquilar los establos que posee el lugar, reabrir el Hotel Treasure Island y reanudar los paseos en bote y en lancha por el lago de Cidra son algunas de las estrategias a las que echará mano el nuevo alcalde de ese municipio, David Concepción González, para promover el desarrollo económico.

“Estamos desarrollando proyectos que nos dejen dinero para poder inyectarle dinero a los servicios”, afirmó el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

“Me preocupa el estancamiento general de este pueblo”, agregó.

Concepción González derrotó en noviembre a Javier Carrasquillo, quien por dos cuatrienios consecutivos dirigió el gobierno municipal de Cidra, un pueblo que vio caer a Ángel “Wiso” Malavé, el alcalde que eligieron desde 1988 y que, en 2013, resultó convicto por nueve cargos de actos lascivos.

Carrasquillo era ayudante especial de Malavé, y se ganó el favor del pueblo. Desde el 2017, presidió la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), lo que le dio notoriedad en la esfera pública.

PUBLICIDAD

Pero, a juicio de Concepción González, ese destaque de Carrasquillo en la palestra tuvo el efecto de distanciarlo de los cidreños. “El problema que hubo fue que la administración (de Carrasquillo) tuvo un disloque con las personas, y Javier pensó que tirando brea iba a comprar votos”, sostuvo el nuevo alcalde.

Concepción González entiende que ganó las elecciones tras pedir a los cidreños “un voto de conciencia”. “Nunca pedí un voto íntegro porque creo que tenemos que entender que la política cambió. El perfil del votante cambió, y las personas que no entiendan eso están condenados a fracasar”, afirmó el alcalde popular, quien antes de ocupar ese cargo era profesor universitario. Posee un doctorado en Recursos Humanos.

El alcalde cidreño quiere concentrar su trabajo en proveer servicios directos a la gente, pero para lograrlo, reconoce que, al mismo tiempo, debe allegar fondos al municipio.

Cidra tiene un presupuesto de $19 millones y un superávit de $900,000, según consta en el informe de transición. Además, recibe ingresos anuales del CRIM ascendentes a $6.3 millones. Es uno de los municipios con el impuesto a la propiedad mueble e inmueble más alto. La tasa contributiva a la propiedad mueble es de 10.33% y de la propiedad inmueble, de 12.33%.

Concepción González cuestiona si, en efecto, los $900,000 son un superávit, como reclamó la pasada administración municipal. “No puede ser un superávit porque, si el municipio debe $21 millones y le sobran $900,000, eso no es superávit”, afirmó.

En cambio, dijo que “heredó” de su antecesor “una cantidad exorbitante de contratos”. “Aquí, había contratos hasta para abrir la puerta”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Mencionó que tiene 299 contratos municipales y, “en su mayoría, son excesivos y otros innecesarios”. “Estoy trabajando todavía con ellos, dándole la cláusula de 30 días para eliminarlos”. Estimó que esos contratos que cancelará representan aproximadamente $30 millones.

Contrato en la mira

Uno de los contratos que está bajo revisión es el de la empresa encargada de recoger la basura en Cidra, Waste Collection, dijo el alcalde. El contrato fue otorgado por Carrasquillo el 16 de febrero de 2014, por $14.7 millones, con vigencia hasta el 15 de febrero de 2021, pero fue extendido por la pasada administración. “Javier, después que perdió (las elecciones), extendió el contrato por 10 años, lo que impacta tres cuatrienios futuros, con cláusulas de crecimiento al 3%. De seis años, lo elevó a 10 años más y $30 millones. Ese es uno de los problemas que heredamos, y lo estamos trabajando”, apuntó el alcalde.

Recordó que la empresa Waste Collection está en la mirilla de las autoridades federales, según ha trascendido, por posibles irregularidades tras recibir contratos millonarios en varios ayuntamientos. El dueño de Waste Collection es Oscar Santamaría, cuya firma de abogados, Law Affair, tuvo contratos de asesoría legal al principio de la administración de Carrasquillo. Diecisiete meses antes de suscribir el contrato con Carrasquillo, Santamaría había incorporado a Waste Collection, según el Departamento de Estado.

De acuerdo al registro de contratos de la Oficina del Contralor, aunque el acuerdo de Waste Collection vencía el 15 de febrero de este año, Carrasquillo decidió enmendarlo justo después de haber perdido las elecciones generales, el 18 de noviembre. Extendió el contrato hasta el 15 de febrero del 2031, refleja el registro. Mantuvo “inalteradas” las cláusulas económicas en $176,000 mensuales. Esto equivale a $2,112,000 anuales.

PUBLICIDAD

Concepción González recalcó que su interés es reducir gastos y enfocar los ingresos del municipio no en contratos, sino en servicios directos al pueblo.

Precisó que alquilar el salón de Hacienda Sabanera y los establos que allí se ubican -que son propiedad municipal- puede dejar miles de dólares mensuales. Mientras que el Hotel Treasure Island está cerrado, pero su plan es reabrirlo en verano y, al menos, que le genere $40,000 mensuales en ingresos. La lancha paseadora para el lago y los botes de pedales estaban guardados. “Vamos a usarlos”, dijo.

Cidra es uno de los 10 municipios que forma parte de un proyecto piloto creado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para monitorear sus finanzas. Los 10 gobiernos municipales deben seguir el plan fiscal y el presupuesto que el ente federal les aprobó.

Preguntado sobre cómo veía esa intervención de la JSF, el alcalde dijo: “Ellos prometieron muchas ayudas, pero no hemos recibido ninguna”. “De la Junta, no esperamos nada bueno. Vamos a empezar con por qué escogen 10 pueblos nada más. Me parece discriminatorio. La Junta desconoce totalmente las necesidades de los municipios y dan unos datos que escogieron, pero que no se ajustan a la realidad de los municipios. Me parece que toman decisiones en papel, y el papel aguanta todo”, sentenció Concepción González.

“Mi mayor preocupación es que el pueblo está desatendido en las necesidades básicas porque, en el presupuesto, no hay nada para servicios generales, para las personas que necesitan planchas de zinc, pañales. Hay que identificar partidas para ayudar a las personas. Todo el presupuesto se va en pago de nómina”, enfatizó.

PUBLICIDAD

El Municipio de Cidra tiene cerca de 300 empleados, afirmó el alcalde, quien considera adecuada la cantidad, pero estima necesario “redirigirlos a base de sus habilidades y de sus estudios” por entender que es “la manera idónea de aprovechar sus capacidades, tenerlos más contentos y que sean más productivos”.

El Municipio de Cidra también verá actividad económica con 77 proyectos de rehabilitación aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que representan casi $30 millones.

“Mi proyecto es venir a ayudar a la gente”, apuntó el alcalde.