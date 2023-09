El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, informó que su municipio comenzará, el 26 de septiembre, un evento de 40 días de ayuno y oración tras firmar un decreto que contó con el apoyo de unos 50 pastores y líderes religiosos del pueblo y donde diariamente habrá distintos ministerios de adoración y tiempo de oración.

En un comunicado de prensa, el ejecutivo municipal indicó que la iniciativa se extenderá hasta el 3 de noviembre, en el horario de 6:00 a.m. a 7:00 a.m., en la Plaza Pública de Fajardo Antonio Romero Barceló.

“Como alcalde reconozco el rol trascendental que tienen todos los pastores de nuestro pueblo; son hombres y mujeres a quienes admiro y agradezco su función de servicio inmediato y ayuda a las comunidades. Las organizaciones de base de fe y las iglesias de nuestro pueblo son parte de los primeros respondedores ante las situaciones de emergencias que enfrentamos. Como siempre les he dicho, las puertas del municipio están abiertas para ustedes y en mi tiene un colaborador”, manifestó el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

No es la primera ocasión que Meléndez Méndez aprueba un decreto como este. En el 2021 anunció una iniciativa similar que dos abogados constitucionalistas calificaron por separado, en entrevistas con El Nuevo Día, como una violación a la separación de poderes entre la Iglesia y Estado.

“Es un problema de libertad de culto, porque está dirigido a un sector religioso. Sé que no es la primera vez que ha sucedido, pero que se haya hecho en otros pueblos no exime que se continúe haciendo. Lo que pasa es que no se ha llevado a los tribunales”, explicó a este medio, en ese entonces, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Carlos Ramos González.

Mientras, el abogado Carlos Gorrín Peralta, también catedrático en dicha institución, señaló en entrevista en 2021, que “un decreto como este está en clara violación a la Constitución”.

“El artículo 2, que es la carta de derecho en la sección 3 dice: ‘No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado’. Eso está más claro que la Constitución de Estados Unidos”, abundó.

Meléndez Méndez abundó en el comunicado que será una actividad de asistencia voluntaria que reúne a múltiples congregaciones del pueblo.

En otras ocasiones, municipios como Ciales y Camuy han celebrado iniciativas similares.