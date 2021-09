El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, anunció hoy, miércoles, que su municipio celebrará el evento “40 días de ayuno y oración”, en lo que implicaría una violación a la separación de poderes entre la Iglesia y Estado, afirmaron por separado dos abogados constitucionalistas

Los profesores Carlos Ramos González y Carlos Gorrín Peralta, quienes laboran en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, reconocieron -en entrevista con El Nuevo Día- que, aunque no es la primera vez que un alcalde promueve actividades como esta, su celebración violenta la Constitución de Puerto Rico por impulsar una religión por encima de otras.

“Es un problema de libertad de culto, porque está dirigido a un sector religioso. Sé que no es la primera vez que ha sucedido, pero que se haya hecho en otros pueblos no exime que se continúe haciendo. Lo que pasa es que no se ha llevado a los tribunales”, explicó Ramos González vía telefónica.

PUBLICIDAD

Meléndez Méndez anunció el evento a través de un comunicado de prensa, en el que explicó que la actividad se desarrollará desde el 1 de octubre hasta el 9 de noviembre. Además, informó que se utilizará el estadio municipal Concepción Pérez Alberto para una actividad todos los días a las 6:00 a.m., como parte del evento.

“Cada día habrá una reflexión y cánticos a cargo de distintos pastores de las diversas congregaciones religiosas del pueblo”, destacó el alcalde. “Fajardo es un pueblo que le pertenece a Dios. Desde siempre vi cómo mi padre, el exalcalde Aníbal Meléndez, le daba la primacía a Dios en todo lo que hacía y a mí no me cabe la menor duda que todas las cosas positivas que ocurren en este municipio pasan porque Dios está primero. Es a él a quien todos los días le consultamos las cosas, es mi guía y mi asesor número uno”, abundó.

De hecho, Ramos González recordó que en La Fortaleza también trascendió un evento similar a este, pero las circunstancias en ese espacio son distintas, debido a que se trata de la residencia de un gobernador, que podría llevar a su casa a quien considere.

“Un decreto como este está en clara violación a la Constitución. El artículo 2, que es la carta de derecho en la sección 3 dice: ‘No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado’. Eso está más claro que la Constitución de Estados Unidos”, indicó, por su parte, Gorrín Peralta.

PUBLICIDAD

“Nadie se atreve a hacer eso (llevar esta violación a los tribunales), porque lo que prevalece es esta cosa de que el gobierno puede mover la religión, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Sin darse cuenta que violentar la cláusula del establecimiento va en menoscabo de las religiones que no se adelantan”, puntualizó.

Varios municipios y entidades gubernamentales han celebrado anteriormente iniciativas similares a esta como, por ejemplo, Ciales y Camuy.