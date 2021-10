El alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, contrató los servicios del reconocido abogado criminalista Harry Padilla ante la pesquisa penal en la que está involucrado, trascendió hoy en las vistas públicas de la Cámara de Representantes sobre la investigación de la operación de Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), entre otras empresas municipales registradas en la isla.

El representante Ángel Fourquet Cordero, presidente de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos, indicó que mediante comunicación escrita Padilla le informó que el alcalde mayagüezano no comparecería a la vista y que “los derechos que le ampara a cualquier ciudadano bajo un proceso investigativo, lo van a hacer valer”.

Aunque durante la breve vista se identificó a Padilla como el representante legal del ayuntamiento, el abogado confirmó a El Nuevo Día que representa a Rodríguez Rodríguez en su carácter personal y no al Municipio. Padilla no tiene contratos con ningún municipio.

En tanto, el representante Víctor Parés, quien fue el otro legislador que asistió a la vista, y Fourquet Cordero no descartaron ir al Tribunal para obligar la comparecencia, sino del alcalde, de algún representante del ayuntamiento y de la empresa MEDI. Rodríguez Rodríguez es también el presidente de la junta de MEDI.

“No voy a renunciar a la facultad ni a la prerrogativa que tenemos de investigar”, expresó el presidente de la comisión. “Pero tampoco queremos entorpecer o, de alguna manera afectar, una investigación en curso”, añadió.

Sin deponentes

Con estas vistas públicas, la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos da paso a la Resolución de la Cámara de Representantes 346 que le ordenó investigar las entidades corporativas que tienen los ayuntamientos y las transacciones financieras que han realizado los gobiernos municipales por los pasados 10 años.

No obstante, ninguno de los municipios citados hoy a vista pública compareció.

“Por más que yo quisiera llevar a cabo esta vista, no tenemos deponentes en la mañana de hoy”, expresó el presidente de la comisión, quien señaló que, el viernes, cuando supo que sus citados no comparecerían no le alcanzó el tiempo para citar a otros deponentes.

Mayagüez presentó reparos vinculados a los derechos del alcalde quien pudiese enfrentar una investigación penal a fondo de un Fiscal Especial Independiente según recomendó el Departamento de Justicia.

Aguadilla dijo a la Comisión que la fecha no era viable ni para el ejecutivo municipal, Julio Roldán, ni para sus ayudantes con conocimiento en este tema. Mientras que el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, justificó su ausencia con el poco tiempo que presuntamente le ofreció la comisión para prepararse.

A juicio del presidente de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos, los tres municipios citados muestran la complejidad en el entendimiento, organización y desarrollo de estas entidades propiedad de los municipios.

El Municipio de Mayagüez tuvo ocho empresas municipales. El ayuntamiento transfirió a MEDI, que era la empresa matriz, bienes inmuebles del ayuntamiento que luego esa entidad hipotecó. Por otro lado, el exalcalde de Aguadilla Carlos Méndez proclamaba el éxito de la empresa Aguadilla City Enterprises, la misma que terminó en la quiebra, según ha dicho su sucesor Julio Roldán. Mientras que Bayamón nunca ha tenido empresas municipales, pero sí registró tres corporaciones sin fines de lucro para el desarrollo municipal.

Fuera de la fiscalización

Según Fourquet Cordero, entre los mismos alcaldes existe confusión sobre los alcances de las tres figuras jurídicas que pueden operar los ayuntamientos.

Los municipios tienen facultad para registrar empresas municipales, que son con fines de lucro, y también corporaciones especiales para el desarrollo municipal, que son sin fines de lucro. Además, existe otra figura llamada corporaciones auspiciadas por el municipio mediante la cuales los ayuntamientos ofrecen apoyo a organizaciones comunitarias sin fines de lucro.

El representante de Ponce señaló que como parte de la investigación legislativa citará a la Oficina de la Contralora y, de ser necesario, a los presidentes de las juntas de las empresas municipales.

“Esta no es la vista del Municipio de Mayagüez. Esto es una vista de la figura de la empresa municipal en 78 municipios”, dijo el Fourquet Cordero. “Hemos hecho gestiones de manera continua, múltiples seguimientos, correos electrónicos, requerimientos de información (a los 78 municipios)”, agregó.

El legislador indicó que 50 municipios han informado si tienen o no empresas o corporaciones municipales y 26 ayuntamientos “no han respondido al requerimiento de información”.

Fourquet Cordero destacó la importancia que, a su juicio, tienen las empresas municipales. Aun sin completar la investigación ya tiene un borrador con un informe parcial y concluyó que tiene que legislarse ya sea un mecanismo de fiscalización o la creación de una entidad que vele estas organizaciones corporativas municipales.

“Estas figuras no pueden estar por la libre”, dijo el representante de distrito. “El factor común es la poca o ninguna fiscalización que existe”, insistió.

El legislador no sabe todavía la fecha en la que citará nuevamente a vista públicas.