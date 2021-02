El alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González Damutd, le reclamó este jueves al Departamento de Salud que uniforme el proceso de vacunación de adultos mayores por municipios ante el atraso que experimenta su pueblo en este proceso.

El mandatario estima que solo unas 120 personas mayores de su pueblo han sido vacunadas.

El ejecutivo municipal resaltó que su administración solicitó 1,000 turnos para vacunación de adultos mayores, pero ninguno ha recibo una llamada del Departamento de Salud para inocularse contra el COVID-19.

“Río Grande tiene más de 54,000 habitantes. Mi reclamo es que al día de hoy, hasta ahora hace unos minutos, yo no tenía ningún tipo de información. Ahora mismo me está llamando Carlos Mellado. La realidad es que me acaba de llamar, me ha dicho que la semana que viene me va a incluir en un programa que van a estar haciendo por los pueblos. Y que van a hacer lo propio porque yo tengo una población de sobre 8,000 a 10 mil personas de 65 años o más y que sean pocos a los que les está llegando vacunas pues es algo que no es justo. Más aún cuando Río Grande ha sido uno de los pueblos que más se ha afectado por el coronavirus”, expresó con disgusto González Damutd vía telefónica a El Nuevo Día.

“Mi reclamo va a que haya uniformidad en los municipios. No estoy hablando de política. No estoy diciendo que a los populares sí y a los penepés no”, abundó.

Añadió que conoce de residentes en su municipio que, ante el silencio y la falta de acción por parte de Salud, recurrieron a moverse a otros municipios para conseguir un turno y vacunarse.

“Son muy pocos. Pero esto lo están haciendo con grupos médicos, con farmacias, entidades de salud”, acotó. Sostuvo que conoce que unas 120 personas -aproximadamente- que residen en asilos fueron vacunados, porque le solicitaron ambulancias para asistir en ese momento, no porque la agencia le haya advertido que eso sucedería.

“Ayer me entero, porque llamé el general Reyes, de que iban a vacunar a 120 en asilos y necesitaban ambulancias y nosotros tuvimos que proveerles las ambulancias. Por eso es que me enteré. Le dije al general que a medida que me digan la información podemos ayudarle y podemos decirles el trabajo que se está haciendo aquí en Río Grande”, contó el alcalde.

González Damutd destacó, sin embargo, que el designado secretario de Salud, Carlos Mellado López, se comunicó con él durante esta mañana y le aseguró que incluirán a Río Grande dentro del nuevo programa que la agencia espera comenzar en los próximos días y que consiste en vacunar a 1,000 adultos mayores por municipios.

“Esto es uniformidad en términos de los municipios. Que todo el mundo pueda tener la misma oportunidad de recibir cantidades similares en términos de la vacunación. Los carolinenses u otros pueblos no son más que los riograndeños. Hay que establecer un balance”, puntualizó el alcalde.

El Nuevo Día solicitó una entrevista con Mellado López o con la doctora Iris Cardona, directora del programa de vacunación, pero al momento de esta publicación esas peticiones no habían sido contestadas.