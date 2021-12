El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, confirmó en la noche de hoy martes, mediante un vídeo en Facebook, que arrojó un resultado positivo a COVID-19 tras realizarse una prueba ayer, lunes.

El veterano alcalde, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), indicó en el vídeo publicado en el portal de Facebook del ayuntamiento que se realizó una prueba el viernes de la semana pasada luego de que se reportaron varios casos positivos en el edificio principal de la casa alcaldía.

“En esa prueba di negativo, pero cuatro compañeros dieron positivo. El lunes me levanté con un poco de congestión nasal y durante el día fui a hacerme otra prueba de COVID-19 y salí positivo. En estos momentos me siento bien y solo he tenido un poco de congestión nasal de vez en cuando. Voy a seguir trabajando por el pueblo de San Sebastián, pero quería comunicárselo a todos ustedes”, sostuvo Jiménez en el vídeo, dando a entender que permanecerá al mando del municipio.

De paso, Jiménez añadió que las tradicionales fiestas patronales de San Sebastián y el Festival de la Novilla fueron suspendidas a consecuencia del repunte en contagios. Añadió que también ponderan cancelar el Festival del Niño “como medida cautelar, en lo que se resuelve la situación”.

“Hasta el 15 de diciembre solo se habían reportado 21 casos de COVID-19, pero en estas últimas semanas los casos ahora están en alrededor de 190. Es algo que está sucediendo en todo Puerto Rico.”

El alcalde de San Sebastián se unió al líder de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, quien también confirmó, más temprano en el día, que dio positivo al COVID-19. Alejandro Carrión indicó que cree que se contagió luego de asistir a una fiesta de cumpleaños en el que participó el pasado sábado.

Alejandro Carrión añadió que otros cinco miembros de su familia también arrojaron resultados positivos en pruebas realizadas.

“Salí positivo en un cumpleaños de la familia que hubo el sábado y aparentemente nos tocó a todos. Estoy bien y bajo tratamiento con medicamentos. Tenía un poco de tos y un picor en la garganta. Ya se fue”, precisó Alejandro Carrión con voz entrecortada.

El alcalde nombró al vicealcalde del municipio como alcalde en propiedad, en lo que completa su período de cuarentena que se extiende hasta el 27 de diciembre.