El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, renunció ayer, jueves, a su puesto tras meses de ausencia pública, confirmó a El Nuevo Día la presidenta de la legislatura municipal, Lourdes Zayas Alemán.

Su dimisión, efectiva a las 11:59 p.m. de ayer, la dio a conocer a través de una carta dirigida a la funcionaria y en la que no estipuló las razones para hacerlo.

Cruz Cruz, quien también es presidente del Partido Popular Democrático en Trujillo Alto, llevaba desde finales de febrero fuera del ojo público luego de haber trascendido que era investigado por las autoridades federales por, presuntamente, estar envuelto en un esquema de corrupción pública.

“En efecto, es una renuncia. Tengo la carta conmigo. (La carta) está dirigida a esta servidora, la presidenta de la legislatura municipal. Esta mañana estaré dándole conocimiento al secretario de la Legislatura, al secretario del partido y al presidente del partido a nivel central”, indicó Zayas Alemán a este medio.

En la misiva, Cruz Cruz, quien llevaba cuatro términos como alcalde en ese pueblo, se limitó a expresar que “ha sido un honor servir a nuestro pueblo de Trujillo Alto por más de 30 años y agradezco su apoyo durante todo el camino recorrido”.

De momento, se desconoce quién queda como alcalde o alcaldesa interina en Trujillo Alto.

Mira la carta de renuncia del alcalde:

Este periódico llamó a Cruz Cruz, pero su teléfono suena como si estuviera desconectado.

“En las últimas semanas algo me decía que algo no estaba bien, porque no habíamos tenido ninguna comunicación con el alcalde. Generalmente, él se reunía con la mayoría parlamentaria, y no lo habíamos hecho”, manifestó Zayas Alemán.

La renuncia se da luego de varias semanas en las que la legislatura municipal de ese pueblo intentó reunirse junto al alcalde para exigirle respuestas acerca de las denuncias de corrupción en su contra, pero el ahora ex ejecutivo municipal nunca concedió la reunión.

No obstante, Cruz Cruz si sostuvo una conversación con la mayoría del Partido Popular Democrático en dicho pleno, pero en esa ocasión, supo este periódico, no respondió preguntas que le hicieron acerca de la investigación federal en su contra.