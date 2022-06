Tras conocer la renuncia de José Luis Cruz Cruz a la alcaldía de Trujillo Alto, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, afirmó este viernes que el ahora exfuncionario público no participó en todo el año de las reuniones con sus homólogos y que la comunicación con él era limitada.

El ejecutivo municipal de Villalba dijo a El Nuevo Día que desconoce las motivaciones que tuvo Cruz Cruz para renunciar a su puesto y que nadie le comunicó que se daría la dimisión hasta que supo hoy la noticia.

“(Me han llegado) rumores (de por qué renunció) y yo a rumores nunca respondo, por ser responsable. Pero sí tengo que decirte que no había comparecencia del alcalde ni en la Asociación, ni en su municipio, ni en comunicación con su legislatura”, manifestó Hernández Ortiz en entrevista telefónica.

Cuestionado acerca de hace cuánto tiempo Cruz Cruz no participaba de actividades o reuniones de la Asociación de Alcaldes, que recoge a los afiliados al Partido Popular Democrático, Hernández Ortiz respondió que “en los pasados seis meses no se reunió con la Asociación”.

“Al principio, cuando comencé como presidente en enero del año pasado, sí participaba, pero dejó de participar paulatinamente hasta que hoy conocemos su renuncia. La única llamada que me hizo hace un tiempo atrás era preguntando temas relacionados al presupuesto. Sabes que estamos luchando con el tema del fondo de equiparación y la estabilidad fiscal de los municipios y eso ha hecho que todos los pueblos tengan que hacer ajustes. Él me llamó para saber las gestiones que yo estaba haciendo en beneficio de los municipios”, precisó el funcionario.

“Nosotros, obviamente lo que compete a la Asociación, promovemos el buen gobierno y no toleramos actos en contra de la ley, yo desconozco las razones por las que el alcalde dimite. Entiendo que en algún momento entraremos en conocimiento de razones reales, una vez ocurra eso daré otras expresiones”, añadió.

Este periódico supo que Cruz Cruz, quien cursaba su cuarto cuatrienio como alcalde de Trujillo Alto, no se reunió con la Asamblea Municipal de ese pueblo desde que juramentó para su cuarto término en enero del pasado año. Además, tampoco dio respuestas a inquietudes de legisladores municipales luego de que el Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó a su ex mano derecha, Radamés Benítez Cardona, en diciembre del año pasado.

Benítez Cardona, quien fungía como vicealcalde del municipio, fue acusado por la Fiscalía Federal en San Juan, el pasado 9 de diciembre, por un presunto esquema de soborno que incluyó un acuerdo de pago de $0.75 por 23,000 casas a las que Waste Collection le recogiera la basura. Al final de mes, el ayudante ejecutivo del Municipio de Trujillo Alto recibía $17,250, mediante kickbacks.

Por dicho esquema, Benítez Cardona notificó al juez federal Pedro Delgado Hernández, quien lleva el caso, que evalúa una oferta de la Fiscalía federal para declararse culpable.

Uno de los recientes señalamientos contra Cruz Cruz hacen referencia a una carta que recibió de parte de autoridades federales en la que se le notificaba que era objeto de una pesquisa y que debía comparecer ante un gran jurado federal.

Recientemente, la periodista Melissa Correa, de Las Noticias de TeleOnce, reportó que el ex ejecutivo municipal estaría en conversaciones para declararse culpable por un esquema de corrupción pública.

Sobre si sabe de otras ramificaciones de Waste Collection o J.R. Asphalt con más municipios, Hernández Ortiz señaló que se sostiene en que vienen más arrestos de funcionarios electos y no electos.

“Siempre dije y me sostengo de que esto es solo el comienzo de muchos otros arrestos de funcionarios electos, no solamente alcaldes, y funcionarios no electos. Mi llamado a todos los funcionarios públicos es a hacer las cosas correctamente”, subrayó.

A su vez, pidió a posibles candidatos o candidatas a la poltrona municipal de Trujillo Alto que actúan en servicio del pueblo “y no de servirse (a sí mismos) del pueblo”.

“Quiero ser responsable y dirigir nuestros esfuerzos a ayudar a que el municipio continúe sus tareas administrativas y cooperar en el proceso de elección de un nuevo alcalde o alcaldesa a tono con el Código Municipal”, puntualizó.

La nueva elección para llenar la vacante del ejecutivo en la alcaldía de Trujillo Alto debe concretarse dentro de los próximos 30 días, dispone la ley.

