Un grupo de residentes de Trujillo Alto lamentó este viernes cómo terminó la trayectoria de José Luis Cruz Cruz como alcalde del Partido Popular Democrático (PPD) en este municipio, con una renuncia sin explicaciones y en medio de especulaciones sobre vínculos con un caso de corrupción.

Cruz Cruz estaba en su cuarto término como alcalde de Trujillo Alto, donde fue electo en el 2009.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado o negado que haya alguna acusación en su contra, pero trujillanos partidarios y opositores del renunciante entrevistados hoy, viernes, no dudan de que la dimisión de Cruz Cruz guarde alguna relación con el esquema de corrupción por el cual fue acusado su exayudante especial, Radamés Benítez en diciembre pasado.

“Estamos sorprendidos, pero estamos gozosos de que que finalmente tomara la decisión y lo hiciera”, expresó Lillian Fernández, vecina de Trujillo Alto. “Nos da mucha pena que Trujillo haya sido manchado por esta corrupción”.

PUBLICIDAD

Cuando se le preguntó si pensaba que la renuncia se debía a un caso de corrupción, Fernández contestó “totalmente de acuerdo”.

“Tiene que ser acusado y declararse culpable”, agregó.

Las trujillanas Marta Gragirenes y Edna González se mostraron sorprendidas por la renuncia de José Luis Cruz Cruz como alcalde. (Alex Figueroa Cancel)

Por su parte, Marcos Quiñones dijo que “no me sorprende. Esperaba este desenlace. Salga o no salga culpable, tenía que dejar abierta la puerta para que otra persona ocupara la poltrona municipal para que haga el trabajo limpio que el pueblo se merece”.

Edna González, en tanto, aseguró no estar pendiente “a cosas de política” y dijo que “me sorprendí” cuando conoció sobre la renuncia del funcionario. En cambio, cuando se le preguntó si le sorprendería de que Cruz Cruz se declare culpable, contestó que “No. Son cosas que en la política suceden”.

De forma similar, la trujillana Marta Gragirenes dijo que estaba “sorprendida y que “no creíamos” que Cruz Cruz iba a renunciar. Aunque no sabía a qué atribuir su salida, manifestó que recibía la información “con mucho dolor en el corazón. Fue mi alcalde por muchos años”.

“(A los trujillanos) nos sorprende mucho, porque no esperábamos una cosa como esa... bien triste”, acotó.

Mientras, tres legisladores municipales señalaron que las circunstancias de la renuncia confirman las sospechas de algún vínculo de corrupción, aunque no lo indique el texto de la carta de renuncia.

La carta fue entregada por el comisionado de seguridad del Municipio a la presidenta de la Legislatura Municipal, Lourdes Zayas, en la tarde de ayer e informaba que la renuncia era efectiva a la medianoche, sin indicar por qué renunciaba.

PUBLICIDAD

El día en la fecha de la carta también está alterada a mano, con tinta de bolígrafo, lo que permite pensar a los legisladores que la carta ya estaba preparada desde antes.

“Eso era renuncia de una muerte anunciada. Hace mucho tiempo que se venía rumorando”, sostuvo Luisa Lebrón, legisladora municipal de Trujillo Alto por el Partido Nuevo Progresista.

“La carta apenas menciona nada. No da razones personales ni de otra naturaleza. Pero todos entendemos que tiene que ver con la detención que hubo hace tiempo de su ayudante principal”, añadió.

La legisladora municipal en Trujillo Alto por el PNP, Luisa Lebrón. (Alex Figueroa Cancel)

A su vez, la legisladora municipal trujillana por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Nellie Zambrana, manifestó que “a mí no me toma por sorpresa”.

“Desde diciembre, cuando empezaron los arrestos de algunos alcaldes vinculados a compañías de asfalto y recogido de basura, que son contratos que no pasan por la legislatura, se hizo un acercamiento al Municipio de Trujillo Alto por los contratos que había”, comentó Zambrana Ortiz.

Dijo que desde ese momento pidieron explicaciones, pero Cruz Cruz no reunió a la Legislatura Municipal.

“Tres días más tarde, arrestaron a su ayudante”, recordó Zambrana, quien posteriormente le envió cartas a Cruz Cruz de que renunciara, tras conocer que estaba negociando con las autoridades federales.

La legisladora municipal en Trujillo Alto por el PIP, Nellie Zambrana. (Alex Figueroa Cancel)

En su caso, el legislador municipal por el PPD, Gabriel Pérez, dijo que el reclamo de explicaciones llegó a convertirse en una resolución de investigación presentada ante el cuerpo parlamentario encabezado por su propio partido.

Pérez señaló que su resolución no fue bien recibido y nunca se activó ningún mecanismo de pesquisa.

PUBLICIDAD

“Se asignó a una comisión, pero eso es una gaveta. No se le dio paso. No hubo convocatoria en aquel momento porque estábamos en receso. No se ha hecho auditoría ni se han hecho los trabajos que se pedían para ver cómo había pasado y ver que a futuro no vuelvan a pasar actos de corrupción”, dijo Pérez.

En cambio, expuso que enfrentó represalias, porque como legislador de la mayoría “presidía unas comisiones y me las quitaron”, mientras que citaron reuniones a horas que él no podía asistir porque a esa hora estaba en su trabajo.

El legislador municipal en Trujillo Alto por el PPD, Gabriel Pérez (Alex Figueroa Cancel)

“Hoy es un día lamentable para todos los trujillanos y para los populares. Llevamos meses en una incertidumbre”, indicó Pérez. “Es lamentable que la corrupción llegue a nuestro partido y a nuestro pueblo”.

Más temprano hoy, la presidenta de la Legislatura Municipal, Lourdes Zayas, aseguró que “nunca, jamás” esperó que recibiera una carta de renuncia de Cruz Cruz.

“Creí siempre en las cosas como me las decía. No tenía por qué pensar en otra cosa. Nunca tuve un documento donde se le acusaba bajo ningún concepto, así que desde que pasó lo que pasó en diciembre, hasta anoche que ya renuncia... Algo pasa, algo extraño, algo está pasando”, dijo Zayas.

“Tiene que haber alguna razón. Ahora sí tengo muchas preguntas y espero en algún momento conversar con él”, abundó. “Algo me decía que pudiera haber algo, pero no tan grave como alguna relación, pero no las conjeturas que se decían en la prensa y analistas políticos”.

PUBLICIDAD

Zayas informó que se quedará como alcalde interino Edgardo Díaz Torres, quien era el ayudante especial de Cruz Cruz hasta el momento de la renuncia. “Dirigirá los destinos del pueblo por los próximos 30 días en lo que se trabaja oficialmente la persona que lo ocupará el resto del cuatrienio”, explicó la funcionaria.

Zayas no descartó que vaya a postularse para la elección especial que convocará el PPD, aunque comentó que el secretario general del partido, Ramón Luis Cruz, le preguntó esta mañana al respecto.

En cambio, Pérez confirmó que sí se postulará para buscar dirigir la administración municipal trujillana.