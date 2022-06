La última comunicación entre el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, y el exalcalde de Trujillo Alto José Luis Cruz Cruz se dio hace tres semanas, confirmó este viernes el líder popular a El Nuevo Día. En ese momento, el también presidente del Senado le cuestionó al exfuncionario acerca de los reportes de que era blanco de una pesquisa federal por corrupción y este último, presuntamente, respondió que no tenía cómo corroborar los señalamientos, alegando que no tenía información. Hoy, según Dalmau Santiago, el liderato de la pava se sorprendió con su renuncia.

“Él (Cruz Cruz) actuó normal (durante la conversación). Me dijo que él estaba recibiendo por los medios de comunicación muchas rumores y especulaciones sobre algunos procesos que él -en ese momento que habló conmigo- no estaba participando en ningún proceso de los que se indicaba en los medios de comunicación y que eso era lo que él tenía que decirme en ese momento”, contó Dalmau Santiago en entrevista telefónica.

La renuncia de Cruz Cruz a la poltrona municipal de Trujillo Alto se hizo efectiva ayer, jueves, a las 11:59 p.m. El exalcalde, que cursaba su cuarto término, le hizo llegar una escueta carta a la presidenta de la legislatura municipal, Lourdes Zayas Alemán, en la que se limitó a comunicar su dimisión, sin estipular sus razones.

PUBLICIDAD

Cuestionado acerca de si en el transcurso de este viernes recibió alguna información y si habló con el alcalde para conocer sus motivaciones, el senador respondió que “no me ha llegado información, ni he conversado con el alcalde”.

“Es un servidor público de muchos años. Toma por sorpresa la renuncia, pero también hay que ver en qué contexto él decide renunciar, después de toda esta situación que se ha dado en los medios de comunicación”, apuntó Dalmau Santiago en referencia a los señalamientos que establecen que Cruz Cruz recibió una carta, de parte de autoridades federales, en la que se le notificaba que era objeto de una pesquisa y que debía comparecer ante un gran jurado federal.

“Yo no he recibido información de ninguna autoridad estatal o federal que me indique que hay un procedimiento en su contra corriendo o que él esté participando de algún tipo de investigación, eso yo no lo sé. Pero es un servidor público de muchos años y cuando suceden estas cosas tienen un impacto no tan solo para el partido, sino para la política del país”, añadió.

Cruz Cruz es el segundo alcalde popular que renuncia este cuatrienio a su puesto, luego de que Eduardo Cintrón dimitió a la alcaldía de Guayama momentos antes de declararse culpable por corrupción pública. Además, su salida representa la tercera alcaldía cuyo ejecutivo, militante en el PPD, se separa de sus funciones en este cuatrienio. Aunque no ha renunciado, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, permanece bajo una suspensión sumaria, mientras enfrenta un proceso judicial en su contra incoado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

PUBLICIDAD

/ Félix “el Cano” Delgado renunció, el 30 de noviembre de 2021, a la alcaldía de Cataño en medio de señalamientos de una investigación federal en su contra. Dos días después se declaró culpable por corrupción pública. (Archivo)

Ángel Pérez Otero renunció, el 10 de diciembre de 2021, a la alcaldía de Guaynabo, un día después de haber sido arrestado y acusado de recibir sobornos y extorsionar a contratistas. (Ricky Reyes)

José “Chely” Rodríguez Cruz, quien llevaba 17 años como alcalde de Hatillo, renunció a su cargo a principios de abril del 2022 por problemas de salud. (El Nuevo Día)

Eduardo Cintrón renunció, el 8 de abril de 2022, a la alcaldía de Guayama, poco antes de declararse culpable por corrupción pública en el foro federal. (Xavier García)

Javier García Pérez renunció a su cargo como alcalde de Aguas Buenas el pasado 6 de mayo de 2022, un día después de haber sido acusado a nivel federal por cuatro cargos de conspiración para cometer soborno para recibir comisiones ilegales (kickbacks), soborno y extorsión.

Reinaldo Vargas renunció a la alcaldía de Humacao el pasado 6 de mayo de 2022, el mismo día que su homólogo en Aguas Buenas, Javier García. Ambos fueron arrestados y acusados el mismo día por corrupción pública. (Facebook)

Luego de meses fuera del ojo público, José Luis Cruz Cruz renunció, el 16 de junio de 2022, a su cargo como alcalde de Trujillo Alto. El exfuncionario no precisó las razones, pero había sido señalado por presuntamente ser blanco de una pesquisa federal por corrupción. No ha sido acusado de delito alguno hasta el momento. (Teresa Canino Rivera)

Dalmau Santiago respondió, además, a preguntas de este periódico que no tiene manera de vincular la renuncia de Cruz Cruz al llamado que realizó el pasado 8 de abril para que cualquier militante del PPD vinculado a esquemas de corrupción renunciara de forma inmediata.

“No sé si la renuncia obedece a que hay alguna situación que él no haya querido expresar. También hay que ponerse al otro lado, y no hablo por el alcalde. Investigaciones anteriores, a las personas investigadas se les prohíbe hablar de la investigación y decir si están cooperando o no. Y uno no sabe, porque no tenemos esa información, si el alcalde ha sido citado o está siendo investigado. Y como hubo una persona muy cercana a él que fue acusada, pues las especulaciones aumentan. Pero el tiempo dirá cuáles fueron sus razones de renuncia”, expresó.

El legislador se refiere a la ex mano derecha de Cruz Cruz y también vicealcalde de dicho pueblo, Radamés Benítez Cardona, quien fue acusado de corrupción pública y evalúa una oferta de la Fiscalía federal para declararse culpable.

Asimismo, Dalmau Santiago aseguró que ya dio instrucciones para que comience el proceso de radicación de candidaturas a la alcaldía de Trujillo Alto y comiencen los trabajos para la celebración de la elección especial. Al tiempo, adelantó que la elección podría ser concurrida, pues supo de “dos o tres nombres” que, en el ruedo político, ya suenan como interesados a ocupar la posición.

Precisamente, el secretario general de la pava, Ramón Luis Cruz Burgos, anunció que la apertura de las radicaciones de candidaturas será desde este próximo lunes, 20 de junio, a las 8:30 a.m. hasta el 24 de junio a las 5:30 p.m