“Las renuncias van a ser masivas”.

Esa advertencia surgió en una de múltiples manifestaciones de maestros que proliferaron hoy, miércoles, en distintas escuelas de Puerto Rico, en momentos en que el fallecimiento del educador Pablo Mas Oquendo se ha convertido en el rostro de la indignación ante los recortes en las pensiones y aumento de la edad para el retiro aprobado en el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

Durante una protesta de unos 40 maestros frente al la escuela elemental Rafael Cordero de Cataño, la portavoz María de Lourdes Torres dijo que cada vez son más los profesores que contemplan abandonar el sistema público de enseñanza si el 15 de marzo entra en efecto los cambios contemplados por el PAD para los maestros del Departamento de Educación (DE).

“Eso es lo que tienen que evitar”, expresó Torres. “No van a tener maestros, no van a tener escuelas. Y a los padres, (sepan que) los cierres de escuelas van a llegar porque si no tengo maestros para esta escuela, tienen que unir escuelas”.

“Lo que viene en estos días va a estar pesado”, agregó. “A mis compañeros de todas las escuelas les quisiera decir que esto va a pasar y ya, pero vamos a ponernos los pantalones bien puestos y tomar decisiones a donde tenemos que dirigirnos. Un día de trabajo que perdamos, pues lo perdimos, pero es más lo que vamos a perder en el futuro”.

2022 / 02 / 2. Manifestaciones de maestros en contra de los recortes a sus pensiones en el Plan de Ajuste de la Deuda. (Suministrada) (Suministrada)

“Nosotros estamos pidiendo que se nos dé una justicia salarial, que se nos dé el retiro como lo teníamos: el 75% a los 30 años y no a los 63 años”, puntualizó. “Aquí hay maestros (con salario) de $1,700. Cuando se queden sin el sueldo (tras el retiro), ¿qué les va a tocar? ¿$200? No es justo. (La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie) Jaresko no puede vivir con $52,000 (año). Pues, nosotros tampoco podemos vivir con $200 (al mes)”.

Según la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, varias escuelas cerraron hoy por ausencias de maestros, lo que se espera siga ocurriendo en los próximos días.

Añadió que en muchas otras los educadores se manifestaron frente a los planteles para dejarle saber a los padres la situación y convocarlos a unirse al reclamo.

“El gobierno ha levando una ola de indignación magisterial, porque lo que han hecho contra nosotras y nosotros es una canallada”, expuso Martínez. “Pretender que los maestros se les aumente la jubilación a 63 años y dejarlos una pensiones de indigencia, no es aceptable”.

Añadió que “todo tipo de protesta y manifestación es válida. Si los compañeros están enfermos y tiene que ausentarse, se van a ausentar. Si no están enfermos y quieren ir a la calle, vamos a ir a la calle. Aquí no hay miedo alguno. Ya nos quitaron todo”.

Los manifestantes en Cataño estaban vestidos de negro para expresar el luto por el fallecimiento del maestro Mas Oquendo ayer, martes, al chocar su auto contra un camión en Cataño.

2022 / 02 / 2. Manifestaciones de maestros en contra de los recortes a sus pensiones en el Plan de Ajuste de la Deuda. (Suministrada) (Suministrada)

El accidente fue atribuido a que se quedó dormido por el cansancio provocado porque tenía otros dos trabajos además de maestro. Ofrecía tutorías en las tardes y laboraba como oficial de seguridad en las noches.

“Sí, fue mi compañero en la escuela Vicente Rosario”, contó Torres. “Era un excelente maestro, comprometido... Igual que él, tenemos aquí muchos rostros de maestros que tienen dos y tres trabajos, que tienen situaciones familiares severas, que nadie sabe, cuando el costo de vida va aumentando...”.

“Es bien injusto. Él (Mas Oquendo) le dio cara (al problema) y lamentablemente tenía que pasar eso para que la gente tomara acción y hubiera una reacción a lo que está viviendo el magisterio”, abundó. “Claro que indigna porque no era necesario que falleciera por estar trabajando en tres trabajos”.

Por su parte, la maestra y bibliotecaria Lydia de León Pagán señaló que “ayer fue el compañero de la escuela superior. Hoy pude haber sido yo, que tengo dos trabajos o cualquiera de los muchos otros que también tienen dos empleos”.

“Lo que pasa es que la situación de ayer nos ha puesto en evidencia que los maestros somos seres humanos que sentimos y padecemos”, destacó Pagán. “El cansancio nos agobia, porque nuestro trabajo, además de físico, es emocional”.

Para la presidenta de la Federación de Maestros, es inconcebible que aun con el fallecimiento de Mas Oquendo todavía no surja una reacción de parte del gobierno para atender sus reclamos y evitar más situaciones similares.

“No queremos una muerte más de algún compañero o compañera, porque tenga que tener tres trabajo y el cansancio sea tanto que perezca para poder llevar el pan a su casa”, expresó Martínez.

“El DE te reemplaza en el puesto, pero nadie te reemplaza a tu familia. El gobernador que ponga oído en tierra. Pedro Pierluisi no ha contestado nuestra petición de reunión”, afirmó. “Que el gobierno sepa que si quieren guerra, van a tener guerra, porque nosotros vamos a defender lo que en derecho merecemos”.