De las 500 víctimas de agresión sexual que atendió el Centro de Salud Justicia entre 2011 y 2019, 174 tuvieron que volver a ser sometidas a un examen médico forense debido a las serias deficiencias que presentaban las evaluaciones realizadas en las salas de emergencias del país, alertó la doctora Linda Laras, directora de la entidad.

“Esto es una revictimización que está en nuestras manos reducir”, señaló la ginecóloga.

Los expedientes de estas pacientes, dijo, revelaron un limitado conocimiento, el uso de términos incorrectos, la ausencia de uso de sistemas de magnificación, incongruencias entre el historial y el examen médico forense y la carencia de imágenes, dibujos o fotos que sostuvieran la información.

Igualmente, evidenciaron que no se siguieron las mejoras prácticas al realizar el examen y el manejo inadecuado a historiales de sangrado. “No sé si ustedes conocen lo que es un historial médico forense, pero les aseguro que es más que poner ‘alega abuso’”, dijo Laras ante los miembros del Comité PARE durante su participación de la más reciente vista pública, en Caguas.

Sostuvo que un hallazgo de sangre en la ropa interior de una víctima no se puede descartar por no identificarse alguna laceración. “Hay que hacerle un ‘workout’ de estrógeno, hay que examinar el ovario. No es solamente lo que pueden mirar”, afirmó.

Las querellantes de agresión sexual son víctimas indirectas de la violencia de género que vive el país y que llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia

Las víctimas y los profesionales que le acompañan, por otra parte, han denunciado el hallazgo de documentación contraria en los expedientes o en los “safe kits”, desconocimiento de los profesionales de la salud en la sala de emergencias sobre el proceso y la omisión de pasos en los “safe kits” sin haberle explicado al paciente las razones para esta determinación.

“Esto lo que denota es desconocimiento de las dinámicas de la violencia sexual por profesionales que están haciendo estas evaluaciones”, puntualizó Laras.