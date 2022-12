El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico urgió a los miembros del organismo a unirse para defender su colegiación, en momentos en que pende de un hilo, ante un caso en manos del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“El apoyo fue apoteósico, fue extraordinario a la posición que ha asumido el Colegio de defender a los médicos y estar en todos los foros que sean necesarios para defender la clase médica. (…) Si nos descolegian o no nos descolegian, nosotros estamos en pie de lucha”, indicó a El Nuevo Día el presidente de la institución, el doctor Carlos Díaz Vélez.

Con una asistencia de 2,200 galenos, el Colegio de Médicos celebró el fin de semana pasado su convención anual en el Centro de Convenciones, en San Juan, en la que discutieron algunos de los retos que enfrenta la clase médica de Puerto Rico.

A mediados de septiembre, el organismo presentó su apelación ante el máximo foro judicial para defender la colegiación compulsoria. Como defensa, resaltó que la mitad de la matrícula de la organización, que totaliza sobre 10,000 médicos, ya pagó su cuota de $300 del año próximo.

“Esa es la demostración más significativa que hemos tenido, el pago de la cuota en menos de lo esperado. Y eso demuestra el apoyo de los médicos ahora, que tienen un Colegio que los está defendiendo”, agregó el cardiólogo vía telefónica.

Según el galeno, la colegiación es un tema que se ha utilizado por muchas figuras, entre estos, políticos, “como un chantaje para callarle la boca a los médicos”. “Ah, (dicen) que ‘si hablas, te descolegiamos’. No, yo no estoy para eso. Aquí, se acabó el chantaje y el uso del tema de la descolegiación como un ‘issue’ político. Estamos listos para la decisión del Supremo, positiva o negativa”, aseveró.

Por otro lado, los médicos presentes en la convención discutieron los proyectos que están ante la Legislatura –entre estos, el que busca otorgar incentivos contributivos a médicos jóvenes– y la urgencia de que se aprueben, como parte de las acciones para detener el éxodo de médicos puertorriqueños.

“Nosotros queremos llevar una data contundente de que la empresa del médico, su impacto a la economía, es bien significativo, que deja millones de dólares a la economía, y que ayudar al médico en este momento de crisis es ayudar al que hace que se mueva la economía de la industria de salud; hacen que se muevan los laboratorios, las farmacias, los hospitales. Entonces, somos los más maltratados en el sistema por las aseguradoras. Eso no puede ser así”, señaló.

A preguntas sobre si entiende que hay confianza por parte de la clase médica en el organismo que lidera, ante las polémicas que sacudieron la pasada directiva, Díaz Vélez comentó: “Estamos más unidos que nunca. Los médicos, por primera vez –y lo han manifestado– se sienten verdaderamente representados y orgullosos de que estemos defendiéndolos en todos los foros, llevando la lucha como se lo merecen ellos”. “El respaldo fue unánime de que tenemos que levantarnos y hacer todo lo que haya que hacer para hacer respetar a la clase médica y a los pacientes”, abundó.

Reclamo contra aseguradoras

En la convención de educación médica continua, celebrada bajo el lema “Medicina Básica en Tiempos Resilientes”, los médicos también abordaron el habitual tema sobre la gestión de las aseguradoras.

“Hicimos una carta pidiéndole a (el Plan de Salud) Vital que, por favor, haga lo que tenga que hacer para aguantar los contratos de las grandes aseguradoras porque aquí las aseguradoras están controlando el sistema de salud, controlan a funcionarios, controlan la política de salud en Puerto Rico, y no puede ser”, sostuvo Díaz Vélez.

En noviembre, el Colegio denunció que las principales aseguradoras presuntamente se están convirtiendo en proveedores de servicios, al crear clínicas con exclusividad. En ese momento –y ahora–, el presidente del organismo señaló la necesidad de “una Oficina de Asuntos Monopolísticos dispuesta y comprometida con los pacientes y la salud de nuestro pueblo”.

MCS rechazó, entonces, las denuncias del gremio. “No tenemos intención de establecer clínicas de salud mejor conocidas como multiclínicas. Nuestro interés es siempre ser el aliado de los proveedores de salud para que nuestros asegurados tengan el acceso a los servicios de salud que necesitan”, recalcó la aseguradora por escrito.

Lo próximo en la auditoría

Díaz Vélez, quien se convirtió en mayo en el nuevo presidente del Colegio de Médicos, detalló que la primera auditoría interna que se completó bajo su liderato evidenció que el otrora presidente, el doctor Víctor Ramos, quien estuvo a cargo del organismo ocho años, tomó un préstamo que supuestamente no pagaba. “Al expresidente, se sacó sumariamente de la Junta (de Directores) y está referido al Comité de Ética. Unánimemente, la Junta decidió, gracias a esa auditoría, que el expresidente no podía estar ocupando ni voz ni voto en la Junta nueva”, afirmó.

Sobre la segunda auditoría, relacionada con el plan médico que el presidente anterior y su tesorero administraban, sostuvo que están en el proceso de reclutar un abogado experto en fraude para que investigue el uso de dinero del organismo.

El presidente reconoció que el proceso de auditorías –que prometió en su campaña– se ha visto retrasado, en parte, por el proceso investigativo que llevan las autoridades locales y federales sobre una serie de irregularidades en el Colegio.

“Estamos dando paso a que las investigaciones del Departamento de Salud, de Justicia y los federales sigan su curso. No (queremos) interrumpir eso. Además, hay una potencial descolegiación del Supremo que nos puede reducir el presupuesto... y, ante esta situación, hemos dado el espacio a los federales y estatales a que hagan sus auditorías”, dijo.

En respuesta a las expresiones de Díaz Vélez, Ramos aseguró estar tranquilo. A su vez, afirmó que no ha recibido citación alguna por parte de las autoridades. “A falta de obra que pueda presentarle a los colegiados, a eso (atacarme) es que se dedica el presidente”, opinó. “No hubo ninguna auditoría, hubo un informe sin cargos. Me suspendieron, y el Comité de Ética tenía 60 días para evaluar el asunto; llevan cuatro meses y no se han reunido”.